湯頭濃郁風味鮮 「勳」新進薑母鴨人氣強強滾

2018年11月16日 07:19 中時 莊曜聰

開業27年的「勳」新進薑母鴨只用飼養120天足齡的紅面番鴨，鮮切後下鍋與老薑、麻油、米酒爆炒，再放入壓力鍋燜煮到入味，肉質更Q彈。（莊曜聰攝）

「勳」新進薑母鴨的濃郁湯底上桌前會加入一整瓶米酒以快火熬煮，讓酒精揮發，香氣則融入湯中。（莊曜聰攝）

開業27年的「勳」新進薑母鴨因為風味獨特，吸引許多饕客上門，老中青三代都有，人氣強強滾。（莊曜聰攝）

位於台南新營新進路上的「勳」新進薑母鴨開業27年，店家以老薑頭、胡麻油、米酒及獨門配方中藥材烹煮的薑母鴨湯頭濃郁，且食材新鮮，很受饕客歡迎，店內還有加入紅蟳、鹹水蝦的海味版，以及熟客限定的隱藏版鹹酥鴨，口味獨特。

劉載勳、謝惠如夫妻當年各自都有事業，但卻因為愛吃薑母鴨跑遍全台，最後索性自己開店，賣起薑母鴨來，從饕客變成老闆，過程相當有趣；劉載勳說，2人到中部名店拜師學藝，回南部後不斷改良口味、嘗試新配方，才有現在的獨特口味。

從雲林生鮮直送的紅面番鴨，都是120天足齡飼養，油脂與鴨肉比例恰好，切塊後與老薑、胡麻油、米酒大火拌炒，再放入一旁的壓力鍋燜煮，讓鴨肉入味，肉質也Q彈有勁，讓人看了口水直流。

謝惠如說，湯底是薑母鴨的靈魂，老薑向固定農人採買，加入胡麻油煸炒帶出香味，再加入自製的中藥材配方烹煮，甘醇濃郁，上桌前還要加入一整瓶米酒，大火將酒精煮到揮發，酒香則完全融入湯底，再放入炒好的鴨肉、配料，美味的薑母鴨就上桌啦！

食材新鮮、用料實在是店家的堅持，像高麗菜都選擇高海拔的，才會鮮甜，玉米筍、茼蒿、各種菇類等，也會選用在地小農種植的優質蔬菜，謝惠如說，雖然成本較高，但健康好吃最重要。

每天一開店，店內人潮就絡繹不絕，柯姓常客說，在吃過的薑母鴨中，就屬這家店最香濃，而且老闆還會觀察上門客人，在口味上做出微調，很難不上癮，他最喜歡店內的鴨肉丸，還有淋上鴨油、豬油混合拌醬的手工麵線，甚至連鍋內的薑母都別有風味。

店名：「勳」新進薑母鴨

地址：台南市新營區新進路二段215之19號

營業時間：下午04：00～凌晨02：00

電話：（06）6592229

公休：無公休日

價格：薑母鴨一份330元

(中時 )