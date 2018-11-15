台中》韓國瑜參拜大甲媽 韓流掃歪顏清標淹沒盧秀燕

2018年11月15日 19:04 中時 王文吉 、黃國峰／台中報導 、黃國峰／台中報導

韓國瑜寸步難行，被隨扈駕著往鎮瀾宮大殿移動，表情略顯痛苦。（黃國峰攝）

國民黨台中市長、市議員候選人團團圍住韓國瑜。（黃國峰攝）

鎮瀾宮董事長顏清標霸氣手握兩支麥克風，以沙啞的聲音致詞。（黃國峰攝）

「韓流」橫掃台中！國民黨高雄市長候選人韓國瑜15日前往大甲鎮瀾宮，陪同台中市長候選人盧秀燕參拜，支持者一早從各地湧入卡位，人潮洶湧直逼大甲媽出巡。 鎮瀾宮董事長顏清標一夫當關，走在前頭開道，身型壯碩的他，沒料到「韓流」威力強大，一路被推著走，差點站不穩被撞倒，兒子顏寬恒跟在旁攙扶，場面相當混亂。

韓國瑜因行程延誤，晚40分鐘抵達鎮瀾宮，支持者遠遠看到「韓流來襲」，隨即激情亢奮，人群瞬間湧進。鎮瀾宮董事長顏清標一夫當關，走在前頭開道，身型壯碩的他，沒料到「韓流」威力強大，一路被推著走，差點站不穩被撞倒，場面相當混亂。個頭嬌小的盧秀燕跟在後面，淹沒在人群裡，被擠成夾心餅乾。

鎮瀾宮廟口到大殿不到50公尺，裡裡外外萬頭攢動，現場揮舞國旗吶喊，支持群眾夾道簇擁，韓、盧寸步難行，兩人靠著志工、警方護送，走了20分鐘才抵達大殿；不料大殿也是人潮洶湧，司儀透過麥克風不斷高喊「肅靜、 肅靜」，重整秩序後才進行參拜及三獻禮儀式。

人群湧入大殿，爭睹韓國瑜、盧秀燕合體，廟方人員頻頻廣播「不要擠、後退三步！」盛況直逼大甲媽出巡。韓、盧並肩向媽祖祈求順利勝選，國民黨台中市議員候選人全員到齊，盧秀燕競選副主委楊瓊瓔、總幹事顏寬恒也陪同參拜。

一向霸氣的顏清標則縮著身體「委屈」舉香敬拜，身形頓時從XL縮水變成M號。見慣大場面的他臨危不亂，在參拜儀式後以沙啞的聲音致詞。顏清標表示，希望天上聖母保佑選舉過程公平順利，保佑在場所有參拜的市長及市議員候選人都能順利當選。

韓國瑜致詞時，群眾同步高舉手機錄影，甚至開直播分享。他說，到大甲拜媽祖後，讓自己心情平靜許多，這是選前最後一次離開高雄為同黨戰將站台，下午返回高雄後將全力衝刺，期盼大家一起努力，為全台人民贏得最後勝利。

韓國瑜還發揮韓式幽默自嘲說，希望幾天後的選舉結果，「能讓一個禿子和一隻燕子，讓大家都能過上好日子」，讓盧秀燕為台中整治好空汙、提振經濟，讓他在高雄為農產品找更多出路，並與台中聯手拚外銷，讓大家都能賺大錢！現場民眾隨即熱烈回應「韓國瑜當選、盧秀燕當選！」

盧秀燕表示，這是國瑜選前最後一次離開高雄，希望媽祖可以保佑國泰民安。國瑜在高雄、秀燕在台中還有四都候選人，一定會認真服務，一定會拚經濟給人民好生活，我們努力打拚，媽祖一定會給我們成功力量，期待媽祖也庇佑人民有好日子過。

家住新竹香山的王梅一早與親友搭火車到大甲卡位，等了2個半小時，才看到韓國瑜本尊。她強調，藍綠惡鬥內耗20、30年，只有靠乾淨的選舉，不要口水、不要意識形態，台灣前途才會好轉，她自己支持不謾罵、不批評人選。

「韓流外溢」狂襲鎮瀾宮，人群蔓延到街上，聲勢相當驚人！警方出動霹靂小組維安，廟方、盧總部及市議員候選人也派出志工維護秩序，沒造成踩踏意外；韓國瑜參拜致詞後，廟方安排先行到地下室休息，等待激情群眾逐漸離開，才搭車離去，結束1小時韓流旋風。

(中時 )