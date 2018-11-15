花蓮》花蓮賄選頻傳 13鄉鎮逾半查到賄選

花蓮縣警局查賄展現績效，內政部長徐國勇昨特地南下慰勉。（許家寧攝）

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花蓮縣今年查賄案件遍地開花，與上次選舉主要集中在原鄉不同。（許家寧攝）

距離選舉僅剩9天，檢調加緊查賄腳步，花檢署已查獲10起賄選，收押8人，相較上次賄選案件多數集中在原民鄉鎮，一度引來族人質疑「欺負原住民」，這次全縣13鄉鎮中逾半查獲賄選案件，涉案層級還達縣議員，反觀原鄉只有3件村長買票，檢警預估最後1周案件還會繼續衝高。

選戰最後階段，花蓮檢警查賄展現績效，各地賄選情資不斷湧入，目前偵辦165件賄選案件，證據明確的選偵案已多達30件，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽還因此來花蓮嘉勉查賄有功警局，強調選戰倒數為現金賄選高峰期，查賄還要再加把勁。

花檢署檢察長黃和村表示，查獲10起賄選案中，其中6件為現金買票、3件高價禮品（含宴席、洋酒）及1件「搓圓仔湯」以現金勸退對手；涉案層級包括縣議員1人、鄉長2人、鎮市民代2人及村里長6人，候選人或樁腳收押達8人。

相較花蓮2014年5合1地方選舉，選前就查獲9起賄選案，多以原民鄉為主，層級最高只辦到秀林鄉長李春風，反觀這次花蓮縣13鄉鎮查賄「遍地開花」遍及花蓮市、鳳林鎮、吉安鄉、壽豐鄉、富里鄉、卓溪鄉及萬榮鄉等鄉鎮，甚至有縣議員層級涉案。

檢調指出，隨著反賄宣導深入部落，加上檢舉賄選高額獎金，原鄉選民自覺意識提高，還有部落青年為為洗刷汙名，傳授族人蒐證方法，達到嚇阻效果，讓不少候選人卻步，此外，非原鄉地區也查獲壽豐鄉與富里鄉長候選人期約賄選，強調該辦就辦，查緝重點不會只針對原鄉。

(中時 )

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