台南》陳秋宏發表競選MV 搖滾風行銷台南觀光

民進黨台南市議員候選人陳秋宏（左三）15日上午在麻豆舉行《番薯囝仔》競選MV發表會，陳文賢之父、台南市議員陳文賢（右三）到場為兒子站台。 （李其樺攝）

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民進黨台南市議員候選人陳秋宏（左三）15日上午在麻豆舉行《番薯囝仔》競選MV發表會，陳文賢之父、台南市議員陳文賢（右三）到場為兒子站台。 （李其樺攝）

民進黨台南市議員候選人陳秋宏15日上午在麻豆舉行《番薯囝仔》競選MV發表會，「番薯囝仔」除了象徵陳文賢、陳秋宏父子接棒傳承，也希望更多民眾能從這首搖滾MV看到台南在地美景，推廣家鄉觀光。

陳文賢連任多屆台南縣議員和市議員，本屆陳文賢放棄連任，由兒子陳秋宏接棒參選台南市第三選區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）市議員。

陳秋宏表示，《蕃薯囝仔》競選歌曲MV全長約4分鐘，由醫師林威廷牽線、請來台南在地樂團「破天荒」為他量身打造競選歌曲，突破傳統競選歌曲框架，歌詞融入在地文化和搖滾曲風，讓台南鄉親感受新世代不一樣的活力。

陳秋宏指出，《蕃薯囝仔》這首歌是在描述年輕人，也可以說是他的最佳寫照；小時候家裡貧窮，讀書時還要下田幫忙撿番薯收成，但他從未因此埋怨，每日認真過生活打拼。他希望用這首歌來鼓勵年輕人，對於夢想要認真，一步一腳印的去完成自己的夢。

陳秋宏說，為了拍攝MV，破天荒樂團和導演蔡坤洲花2天時間到曾文溪各地取景、拍攝而成，民眾可從MV看到曾文區稻田景觀、麻豆大白柚園、大內彩繪村等不輸給國外的台南在地美景，讓更多民眾知道家鄉之美。

(中時 )

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