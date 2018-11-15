台南》偏鄉7年級生參選里長 用行動改變家鄉

2018年11月15日 19:43 中時 李其樺

38歲的林利勇今年參選左鎮榮和里長，有感於山區多年來發展停滯，未來如果順利當選里長，除了爭取公共建設，也要提供里民最優質的服務。（李其樺攝）

台南區里合併，不少連任多屆里長放棄參選，各區都出現新人踴躍參選現象。其中今年34歲的胡成任，有感於家鄉多年來沒有進步，挺身參選官田區社子里長；另外，今年38歲的林利勇則參選左鎮區榮和里長，希望為家鄉帶來改變。

胡成任家鄉在官田區社子里，目前從事車行經營。社子里原里長湯全壁放棄連任，加上胡成任共有3人競選里長；今年34歲的他也是整個官田區最年輕的里長候選人。

胡成任表示，今年獲選為鎮安宮主委後，開始參與社區事務，才發現家鄉年輕人口外移、人口老化嚴重，而且缺乏照顧高齡長者的關懷據點；經親友鼓勵下，讓他下定決心參選里長，為地方做點事情。

胡成任表示，未來如果順利當選里長，會在社區推動關懷長輩據點、爭取闢建綠地公園、增加才藝班課程，爭取讓社子里人口重新增加，成為安居樂業的樂活社區。

38歲的林利勇本身為木材技師，也是有機農園業主，他說山區不少里都是上了年紀的里長連任多屆，思想、觀念比較保守，社區很難有發展機會，甚至有的里長服務品質欠佳。希望未來當選里長後提供里民更優質的服務。

(中時 )