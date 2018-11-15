獨家》又被抹紅「中共栽培台灣接班人」 韓國瑜震怒下周一提吿

Line群組瘋傳抹紅韓國瑜言論。（民眾提供）

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Line群組瘋傳抹紅韓國瑜言論。（民眾提供）
張雅琴反擊，並透露韓國瑜將提告。（柯宗緯翻攝）

是可忍孰不可忍！韓國瑜打選戰以來不斷被抹黑及抹紅，今日LINE瘋傳一則「紅函」指稱韓國瑜曾去中國北大讀書，是中共刻意培養的台灣接班人，爆料更指這段話是由知名主播張雅琴流出，張本人在臉書反駁此事，更與韓國瑜通上電話，打算下周一辯論後找律師提告。

張雅琴無端捲入政治風波，強調自己不分藍綠，但卻被誣陷，今天晚上在臉書反擊「1112播出內容~根本沒說的話不要塞到我嘴巴裡，我挑食」她也透露，在傍晚近5時與韓國瑜通話5分鐘，他表示下周一在辯論之後要找律師提出控告，拒絕抹紅。

這則爆料訊息煞有介事提到，年代新聞報導，資深主播張雅琴揭露韓國瑜，在2001年間曾前往中共北京大學光華學院唸博士班，光華學院是專門培養中共高官的機構，大部分學生都是中共各地的中級幹部，教授都是共產黨高官和御用學者，包括台灣投匪的林毅夫，中共退休總理朱鎔基等知名人物，唸光華學院就能認識許多中共的高官。

爆料還稱，韓國瑜在北京受到中共的栽培，滿腦都是共產黨的思想教條，他用共產黨的語言義勇軍，北漂，貨出去，人進來，人人發大財，完全是共產黨的欺騙口吻，義勇軍進行曲就是中共的黨歌國歌。

爆料以第一人稱口吻寫道，我找到了，原來韓國瑜早年不但在台灣唸軍校，當了幾年職業軍人，還跑去中共受到共產黨的統戰訓練，也認識許多共產黨高官，「是中共刻意栽培的台灣接班人」，他靠著共產黨的幕後撐腰，一夕間爆紅，由失意政客變成國民黨的救世主，國民黨在韓國瑜的救援下，很快就淪為共產黨的台灣黨部了。

「所以我先前觀察研判，韓國瑜不是國民黨提名的高雄市長侯選人，他真正是共產黨提名的侯選人，請好友們提高警覺，共產黨來了，共匪就在高雄，要來搶奪高雄市長寶座，作為中共侵吞台灣的前哨站，太太令人可怕了。」這是韓國瑜參選以來第一次提告，幕僚也證實此事。

(中時 )

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