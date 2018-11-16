高雄》葉德龍競選全國最大的高雄市福山里里長

2個禿子，韓國瑜（右）選高雄市長，葉德龍（左）選福山里長。（李義翻攝）

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全國第一大里、高雄市福山里今年參選爆炸，2藍2綠爭雄，其中，國民黨葉德龍的外型與市長候選人韓國瑜神似，里民討論度相當熱烈，他呼籲選民跟著禿子走，照亮高雄、照亮福山。

葉德龍熱心公益，是現任的福山里巡守隊隊長、福山國小家長會會長、高雄市病媒防治商業同業公會理事長。

葉德龍表示，福山里是發展成熟的社區，未來應該著重在於社區照護、社區共榮及空汙改善議題，讓福山里不僅是全國最大里更是最宜居的地方。

因為從商背景，求務實可行及效率，未來若當選里長，會全力爭取設置圖書分館增進社區閱讀的可近性，爭取設置老人長青中心與公共托育中心，增強社會安全照護機制以因應老年化及減輕青年朋友壓力，高雄空汙嚴重除要求中央與市府介入改善外，短期內要爭取設置空汙監測站方便里民辨識空汙狀況，並建立通報體制。

同時，里內學校建立夥伴關係，結合巡守隊資源強化學童上下學安全，並結合慈善團體與工商團體資源提供弱勢族群、單親家庭、失婚婦女資源協助，使其得以自給自足從根本改善家庭。

葉德龍說，本次選舉雖有韓國瑜的力挺，及長期耕耘福山里協助社區、學校發展的心得，但仍陷入苦戰，呼籲「里民跟著禿子走」，市長票投韓國瑜，里長牽成子弟兵葉德龍。

(中時 )

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