脫歐協議：唐寧街逼宮危機　一日兩閣員辭職

2018年11月15日 21:45 中時 蔡致仁

英國政府內閣通過脫歐協議草案後，隨即出現閣員辭職潮，可能引發逼宮。脫歐事務大臣拉布及就業及退休保障大臣麥克維於周四（15日）宣布因不滿協議而辭職；此前北愛爾蘭辦公室的國務部長瓦拉亦請辭。

拉布在辭職信中告訴首相梅伊，在內閣會議後，雖然他尊重閣員的不同意見，亦理解為何梅伊推行現時的協議，但他必需辭職。他列出兩點原因，指處理北愛爾蘭問題的方式威脅英國完整；對於根據「最後擔保方案（backstop）」，歐盟有權在開放邊境上作最終決定，他認為是把英國法治權力拱手讓於歐盟。拉布指摘梅伊的協議草案違反上次選舉中對選民的承諾，違背公眾信任。

同日請辭的麥克維，形容脫歐協議草案並不尊重公投結果，批評有關內容向歐盟讓步太多，對英國的完整性構成威脅。

較早時，北愛爾蘭辦公室的國務大臣瓦拉亦表示無法支持該協議而宣布請辭，稱「英國人民值得更好的協議」。他在辭職信寫道︰「我們是一個令人驕傲的國家，而這是悲傷的一天，因為我們需服從不關心我國利益的其他國家的規則。」他形容「沒有限期的半桶水協議，將令英國淪為附庸國」。

保守黨內亦有議員表明支持瓦拉的決定，其中包括早前跟隨前脫歐事務大臣戴維斯一同辭職的、前脫歐事務初級部長貝克。另一位保守黨議員戈德史密斯亦聲援瓦拉，形容其決定「有尊嚴且正確」。

(中時 )