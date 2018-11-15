彭斯：期待川金會舉行 正與朝方緊密協調

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旺報
呂佳蓉

為出席東盟系列峰會而正在新加坡訪問的韓國總統文在寅15日在新達城國際會議展覽中心同美國副總統彭斯舉行會晤。彭斯表示，十分期待川金會的舉行，美方正在就此與朝方進行緊密協調，並正在朝向構建半島安全和平保障機制這一最終目標邁進。

據韓聯社報導，文在寅表示，期待韓美兩國在實現韓半島完全無核化和永久和平的過程中繼續保持緊密合作，並行發展韓朝和朝美關係。他還提到，韓朝借平昌冬奧會之機開啟半島和平進程，隨後相繼舉行了三次兩韓領導人會談和一次美朝領導人會談。北韓國務委員會委員長金正恩將於近期訪韓，第二次朝美首腦會談也在即，相信這次朝美首腦會談將大力推進半島完全無核化和和平進程，而這些成果都離不開朝美領導人的積極意願和切實努力。

彭斯向文在寅轉達了美國總統川普的問候以及對韓方在無核化過程中與美方保持緊密合作的謝意。

彭斯表示，以完全、可驗證、不可逆的方式實現無核化是我們的最終目標，如今已取得巨大進展，但我們還有很多事情要做。預計川普將在第二次美朝領導人會談上為韓半島長期無核化這一共同目標奠定基礎，美方也希望朝方採取更多的重要措施，共同促成目標。

彭斯表示，韓美同盟比過去任何時候都要牢固，感謝兩國領導人為此付出的巨大努力。兩國同盟堅不可摧，兩國關係非常重要。

(旺報 )

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