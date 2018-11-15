觀光局發函業者勿代辦居住證 陸委會：感謝觀光局善意提醒

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林勁傑

大陸推出的「台胞居住證」9月上路，觀光局近日大動作發函給各大旅行公會，警告業者不可代辦、招攬台灣民眾到大陸申辦居住證，否則將開罰3到15萬罰鍰。對此，陸委會今表示，疑似有藉由我方旅行社招攬台灣民眾赴陸申請居住證的個案。為了降低中共對台操作的可能風險，避免我旅行業者不慎觸法，觀光局「善意提醒」業者相關規範，並勿配合陸方「統戰」作為。

觀光局發出的公文指出，為維護國家安全與利益，旅行業者不得招攬台灣民眾到大陸申辦居住證。依照《發展觀光條例》第53條規定，旅行業若有玷辱國家榮譽、損害國家利益行為者，可處3到15萬的罰鍰，情節重大者將定期停止營業，甚至可廢止營業執照。

陸委會副主委邱垂正今日於記者會上表示，對於台灣民眾，因經濟生活便利持有居住證，政府寬容對待；但對居住證背後隱藏的政治意圖政府必須做好安全防線。陸委會接獲相關資訊顯示，陸方在實務上放寬申請居住的條件，並未要求一定要連續居住滿半年才能申請，而且有疑似藉由我方旅行社招攬台灣民眾赴陸申請居住證的個案出現。

邱垂正稱，為了降低中共對台灣操作的可能風險，以及避免我旅行業者不慎觸法，觀光局善意提醒業者相關規範，不要配合陸方對我進行統戰作為，以免牴觸相關法律。陸委會認為，這是合宜、必要做法，感謝主管機關觀光局善意提醒業者。

(中時 )

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