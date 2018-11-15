基隆》市長政見發表會 林右昌、謝立功握手不忘互虧

基隆市長第1場政見發表會今（15）日晚間登場，國民黨基隆市長候選人謝立功（左）與民進黨基隆市長林右昌（右）握手。（張穎齊攝）

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中時
基隆市長第1場政見發表會今（15）日晚間登場，國民黨基隆市長候選人謝立功（左）與民進黨基隆市長林右昌（右）握手。（張穎齊攝）

基隆市長第1場政見發表會今（15）日晚間7時在中嘉（吉隆）電視台登場，民進黨基隆市長林右昌首先到場，國民黨基隆市長候選人謝立功隨後到場，2人相見後相互握手，但在接受媒體訪問時，也不忘「互虧」對手，瀰漫一股「先禮後兵」的氣氛。

林右昌抵達發表會現場，穿著正式的西裝，並打上酒紅色的領帶，受訪時表示，今天不會特別緊張，以平常心看待，並沒有特別要準備什麼。媒體問及「謝立功說準備了4年」，林右昌聞後笑回「那我應該準備了10年！」

至於是否會給大家驚喜？林右昌說「沒有啦！」這3年多來在基隆做的政績籍要做的事，大家都知道，花了3年多做的努力、成果，還有未來的方向都很明確，且這次市政發表會也只有15分鐘左右，都會明確說明。媒體又問「待會會唱歌嗎？」林笑說：「不會！大家都知道我的個性！」

不久，謝立功也到場，但卻一身輕便，穿著淡藍色的襯衫及牛仔褲，先與林右昌相互握手幾秒，但2人卻沒有交談，後來又應媒體要求，再握手1次，現場充滿著「先禮後兵」的氣氛。媒體詢問為何沒穿西裝？謝立功則說，他很少穿西裝，都用平常心，而且他1年穿西裝穿不到1次。此話一出，顯現他在暗諷林右昌穿著一襲西裝。

(中時 )

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