驚！我國亞運金牌舉重女將被判8年禁賽

2018年11月15日 19:22 中時電子報 黃邱倫

國際運動仲裁法庭(CAS)今天在官方晚站上發布新聞稿，內容指出中華台北女子舉重選手林子琦在2016年接受國際禁藥組織(WADA)賽外檢測時驗出體內含有類固醇，決定追加8年禁賽處分。這個判決等同判處了林子琦運動生涯已走到盡頭，同時自2016年6月24日後至今所有成績、積分與獎金全部都要被收回。

現年30歲的林子琦，在2014仁川亞運女子63公斤量級以抓舉116公斤、挺舉145公斤，總和261公斤成績摘下金牌，並且改寫抓舉大會紀錄，以及破了總和世界紀錄，當時被視為2016年里約奧運奪金熱門。

可惜2016年6月24日被檢查出使用禁藥，她不但沒能踏上里約奧運舞台，還被中華奧會運動禁藥管制委員會判罰禁賽2年。

以中華奧會運動禁藥管制委員會的判決，林子琦禁賽令已在今年6月23日到期，但WADA在年初來函中華奧會，不同意林子琦的禁賽刑期，認為她是累犯，加上禁藥又是名列在案的違禁物質，不符合減刑條件，因此要求中華奧會說明。

依照WADA規定，凡是禁藥累犯者禁賽刑期就得延長至8年，中華奧會雖有提出解釋和說明，但WADA並不同意，並且一狀告上國際運動仲裁庭（CAS）。

CAS經過審理後，今天做出裁決，除宣判林子琦禁賽令從2018年11月14日開始執行，且刑期長達8年，加上她原本服完的2年禁賽，等同一口氣禁賽超過10年，等同宣判她的運動生涯提前終結。

林子琦在剛結束的土庫曼世界舉重錦標賽女子64公斤量級，以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤名列第4，但依CAS公布的新聞稿，林子琦世錦賽所拿到的世界積分和成績全部都必須取消。

(中時電子報)