清泉消防分隊啟用 提升台中機場周邊救災能量

清泉消防分隊啟用，包括台中市長林佳龍、副議長張清照、前議長張清堂等人出席剪綵儀式。（王文吉攝）

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前台中市議長張清堂（左起）、副議長張清照、市長林佳龍到場剪綵，祝賀清泉消防分隊啟用。（王文吉翻攝）

肩負中科及台中國際機場安全的「清泉消防分隊」新廳舍15日啟用，台中市長林佳龍及市府消防局長蕭煥章致詞時，都感謝前議長張清堂和現任副議長張清照兩人爭取土地及預算，鍥而不捨，終於完成清泉消防分隊新廳舍的興建。。

副議長張清照致詞說，2006年在前議長張清堂向國產局爭取土地，獲得無償撥用，十年間遇到不少困難一一解決，如今分隊廳舍終於完工了，打火弟兄可以安心工作，平安向前衝，保障區內居民生命財產安全。

「清泉消防分隊」新廳舍位於中路清上，大雅、清水及沙鹿交界處，肩負中科及台中機場兩大重任，並負責7個里居民安全，2006年在前議長張清堂向國產局爭取土地，獲得無償撥用，10年間遇到不少困難一一解決，副議長張清照接棒緊盯工程進度。

台中市消防局指出，清泉消防分隊新廳舍為地上3層樓建物，占地1995平方公尺，工程總經費4500萬元，施工中還發現地下掩埋廢棄物，一一清除之後，順利興建完工。

清泉分隊服務範圍包含台中機場在內的清水區東山里、楊厝里、吳厝里、海風里及沙鹿區公明里、清泉里、西勢里等7個里，是台中市52個消防分隊中，唯一沒有自己廳舍的隊部。

近20位消防人員擠在10幾坪的租用民宅，空間嚴重不足且十分狹隘，盼到新廳舍啟用進駐，消防隊員們說真的等很久了，特別感謝張前議長和張副議長的努力。

(中時 )

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