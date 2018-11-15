男星分享抗癌歷程 好友現身打氣

2018年11月15日 19:28 中時 蕭雅玲

年代《聚焦2.0》日前邀請香港資深男演員「林利」（舊藝名：林立洋）上節目，分享抗癌成功的過程和術後的養身之道，林利平時生活作息正常卻意外被宣告罹癌，術後工作滿檔無法休息，暴瘦令人不捨！好友「林煒」特地現身為他加油打氣。

林利生活作息正常，平時晚上10點就睡覺、早上5.6點起床，早餐、午餐、下午都大量進食，不吃晚餐、沒有夜生活，突然罹癌讓他摸不著頭緒。直到後來才驚覺是「萬病由心起」的問題，他透露前兩年因感情狀態導致心情不佳，起初以為利用工作就能掩飾，但這並未真正解決他心裡的結。語畢，主持人高文音便秀出常見癌症之心理因素的原因，其中，罹患直腸癌是「擔心無用的恐懼」的因素，讓林利直呼：「好準！從小到大我的個性就是很容易耽憂沒發生的事。」

節目中林利描述當時發現癌症的過程和症狀，一開始是上廁所時會流血、莫名其妙變瘦、體力變差，本以為是痔瘡便不以為意，直到做腸道檢查才發現罹癌，腫瘤更大到超過11公分。他也透露，許多工作都是去年就已安排好，加上有售票演出的場子，無法推掉，只好從２月做完手術後不斷工作，可能是休息不夠才導致身材看起來消瘦。

林利透露當被宣告罹癌後，選擇獨自承受直到進手術房前才告知母親，讓所有人還來不及驚慌自己就已經開完刀。他非常喜歡下廚，「去濕薏仁湯」是他拿手菜，分享經常喝「去濕」煲湯能降低生病的機率，也表示自己是個不會特別想吃營養品的人，認為只要跟正常人一樣飲食，減少過於油膩的食物即可。

與林利結識近30年的好友林煒，特地上節目為他加油打氣，一碰面林利便自嘲：「他越來越壯，我越來越瘦。」林煒則帶著鼓勵的語氣說：「林利罹癌連我也沒透露，很佩服他可以有這樣子的意志力挺過去！」林煒平常愛高爾夫運動成痴的他，在節目中分享從朋友那得知熱身動作，「每天起床時做左右搖擺、前後擺動的核心」可以防止腰部受傷，對打球也很有幫助，非常受用。

(中時 )