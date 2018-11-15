香港公開賽》又是逆轉勝 戴資穎8強碰馬琳

戴資穎今天又是三局苦戰，仍順利獲勝晉級。(資料照/Badminton Photo提供)

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中時電子報
／綜合報導

2018香港羽球公開賽第三天賽程，世界球后戴資穎的女單第二輪賽事晚間6點半登場，和昨天第一輪一樣，小戴再度經歷一場倒吃甘蔗的苦戰，面臨一局落後連趕兩局，17：21、21：16、21：9過關，晉級8強，明天要對上世界第5、西班牙好手馬琳（Carolina Marin），兩人過去在國際賽交手10次，小戴6勝4敗領先。

香港羽球公開賽總獎金40萬美元，是世界羽聯BWF超級500系列賽其中一站，昨天第一輪小戴同樣歷經三局苦戰，也是在先輸一局的情況下連追兩局逆轉，今天比賽被排定在晚上6點半開打，稍早小戴就透過粉絲專業預告，還開玩笑說：「今天比賽好晚啊啊啊啊！」

一上場戴資穎跟昨天一樣第1局先輸掉，不過第2局隨即討回面子，第3局以5：0開始，雖然被張雁宜也連得5分追平比數，但小戴又回敬一波8：0公是奠定勝基，最終順利通過第二輪考驗，拿下生涯對張雁宜的7連勝。

男子選手李洋則是一日兩戰皆捷，上午混雙和搭檔許雅晴21：17、21：11解決印度組合，晚間的男雙則和李哲輝不到30分鐘21：16、21：15搞定印度隊伍，雙雙晉級8強。李洋這次在香港公開賽和隊友連挫種子，混雙首輪力退大會第4種子、男雙首輪則重挫第2種子，不過香港賽事之後，男雙搭檔李哲輝要去當兵，他要印度打聯賽，目前就盡力調整好狀態。

(中時電子報)

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