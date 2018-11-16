林姿余設迷鳥中途站住家 成了彩羽翩翩鳥王國

2018年11月16日 07:30 中時 吳敏菁

林姿余女兒和鳥兒親親，網路掀起驚豔。（林姿余提供）

林姿余為鳥精心調配的佳餚。（林姿余提供）

林姿余住家也成了彩羽翩翩的鳥兒中途站。（林姿余提供）

愛心媽媽林姿余5年前和先生飼養鸚鵡，開始只是單純覺得鳥兒天真可愛，後來因為疏失，鳥寶貝意外飛失，每天行屍走肉的找尋，後來知道有社團可噗文協尋，加入當義工，使命感激發下，還全心投入打造鳥兒的中途之家，不停收容，住家也成為彩羽翩翩的鳥王國。

林姿余5年前痛失愛鳥，網友介紹苗栗有飼主養的灰鸚，左眼長腫瘤，想要棄養了，萌生一股不捨心情，和先生飛奔前去認養後，馬上帶牠到獸醫院手術，奇蹟似的，灰鸚割下腫瘤後，在愛的照料下，活碰亂跳地活下來。

灰鸚通人性，逐日康復後，學著女兒，一大早就扯開嗓門，呼喊「媽媽早安您好」「親一個」地撒嬌，成了家中最受寶貝的成員。

林姿余說，或許是「愛烏及烏」心情使然，特別能感受失去愛鳥的心情，和一群鳥友，投入迷鳥的救援工作，「為愛奔走」。

「哇！都成鳥王國了」林姿余架設「鸚鵡、協尋、拾獲、中途站」臉書社群，家裡結緣鳥兒越來越多，到處鳥籠，共養40多隻，其中近20隻是主人棄養，結納成家中一員，其中飛失的鳥兒，還在積極為牠們尋找「回家的路」。

林姿余和鳥兒的故事說不完，鑒於長腫瘤灰鸚，前主人都只餵牠吃葵瓜子，深感均衡飲食的重要性，投入研究鳥食譜，蔬菜、水果搭配的菜色，連朋友看了也直呼「這菜色太藝術了，當你家的鳥好幸福啊！」。

2個小孩也和鸚鵡們結成好朋友，一張女兒鳥兒親親和灰鸚跳舞的影片，網路爆紅，林姿余經營的社群網站，成了眾多鳥友的心靈交流站，林姿余叮嚀養鳥開心，也要做好剪羽等防範措施，配戴電話腳環、繫外出繩等，讓愛鳥增添生活的風采。

(中時 )