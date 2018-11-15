法院更裁劉振強500萬交保 若沒錢保釋將在看守所看聖經

2018年11月15日 20:10 中時 李文正

男子劉振強20年前詐騙裕台公司12億2600萬元潛逃美國，日前遭押解回台，士林地院裁定5萬元交保，士林地檢署認為，金額無法保證他不會偷渡出境，因而向高院提起抗告，高院昨裁定發回，士林地院晚間近7點，裁定500萬交保，限制住居、出境、出海，但劉振強當庭哭窮，表示沒錢交保，並說「交給上帝吧」。

劉振強在1996年擔任凱茵茲公司負責人，透過哥哥劉振憶與裕台公司進行三角貿易，1996年、1997年偽造、詐取貨款12億多元，之後逃亡美國，並在美國犯下販毒、偽鈔等罪，2007年入監服刑至今年7月。

劉的哥哥劉振憶因同案判刑7月確定並已執行完畢，調查局日前將人押解返台，經法院裁定5萬元交保，遭高院發回重裁，士林地院今天下午4點半重開羈押庭。

劉振強今天帶著80多歲的父、母出庭，他說：「當年在北京被綁架，我以為死定了，才會到美國接受心理治療，不是要逃亡，在美遭判刑是政治因素」。

遭調查局押解回台，劉稱，因他主動放棄美國永久居留權，不再申請綠卡，是自己主動返台，並在桃園機場被逮捕。但法官隨即說「綠卡不是被美國政府取消嗎？」意指他是遭遣返。劉解釋是因入監服刑1年，綠卡自動被取消，但因女兒在美國加州念大學3年級，可以替父母重新申請，劉說：「這次回來是要照顧年邁的父母，不想再回美國，並和女兒達成共識，不會再申請綠卡。」

法官詢問劉振強，如果提高保釋金能負擔多少，劉說：「我真沒錢，有錢的話不可能讓父母住在有壁癌的房子，女兒在加州唸大三，都是半工半讀領獎學金，太太收留寄宿生，每月補貼1800元美金，家中妹妹照顧父母已經身心俱疲，妹夫也沒有工作！」

法官問家人有沒有辦法拿錢提高保釋金，劉請一起來的計程車司機朋友打電話，劉母回答，可以向女兒借5萬。

合議庭評議後，劉的配偶、子女都在美國，足以認定有逃亡之虞，但經劉振憶等人證詞，無法確定劉有分得1億2000多萬，同時衡量目前劉家中經濟情形，裁定500萬元交保。法官諭知，若今天無法繳付保釋金，將被羈押在看守所過夜，籌到保釋金後隨時告訴法院。劉聽到結果後不斷搖頭，告訴坐在輪椅上拭淚的母親「不用擔心，交給上帝吧！」還詢問看守所是否有英文字典和聖經。

(中時 )