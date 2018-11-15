中國與西方角力 本屆APEC暗潮洶湧

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德國之聲中文網報導， 一名英國外交官接受路透專訪時表示，中國大陸渴望在太平洋扮演更重要的角色，野心眾所皆知。大陸與西方國家在太平洋地區的勢力競逐，也讓這屆APEC變得暗潮洶湧。

西方外交官表示，大陸國家主席習近平17日將在APEC 向太平洋島國領袖推廣「一帶一路」基礎建設計劃，而西方國家也謹慎觀望北京是否趁機拓展勢力。

東加王國首相波希瓦是其中一個預計在APEC與習近平會面的太平洋島國領袖。他的政策顧問賽尼圖利 表示，東加目前正與大陸討論加入「一帶一路」的細節。也有消息指出，萬那杜、庫克群島及紐埃已同意加入「一帶一路」。但萬那杜外長雷根瓦努在推特回訊息表示，並不清楚該國政府是否已答應加入。

對多數太平洋島國來說，北京當局能協助建造基礎建設與加速發展。此外，大部分太平洋島國領袖很難抗拒透過一帶一路獲得與大陸市場接軌的機會。而對大陸來說，將勢力拓展到太平洋，不僅能讓北京突破西方國家試圖抑制其海上擴張的策略，也讓大陸在國際論壇上得到更多國家支持。

目前太平洋島國積欠大陸的優惠債務高達13億美元，這也讓西方國家擔憂太平洋島國未來將更容易屈服於大陸的外交勢力之下。

美國的美中經濟安全審查委員會(USCC)在14日發布一份報告，建議美國政府設立一項基金來對抗中國對開發中國家輸出的專制治理模式的基礎設施融資交易。為了增強西方國家與太平洋島國的關係，澳洲上周也宣布提供21億美元的基礎建設發展貸款與基金給太平洋島國。

一名資深大陸官員重申，沒有國家能阻擋北京與太平洋島國合作。自從習近平2013年揭露一帶一路的藍圖後，西方政府一直懷疑，北京想假借提升各國經濟名義來強化自身勢力。

北京當局12日在一帶一路的官方網站上宣佈，斐濟承諾加入一帶一路。

(中時 )

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