正妹林柏妤卸主播光環5年 桃花斷光光

2018年11月15日 19:39 中時 林淑娟

林柏妤。（民視）

林柏妤。（民視）

藝人林柏妤近來忙於演出民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》，她15日主持「科技教育暨創新 產業年終成果展」，對於同劇組的男演員哈孝遠、吳東諺紛紛報喜結婚，她說真的替他們很開心，無奈自己卻成了絕緣體，自從卸下主播光環後，發現桃花離她好遙遠，反而在劇中還有戀愛的滋味。

白家綺與小她5歲的吳東諺秘戀2年多，上月底宣布結婚喜訊並已經懷孕3個月，雙喜臨門，兩人共同好友林柏妤透露，自己給了好友吳東諺不少求婚意見，更參與婚戒的討論。她說，吳東諺在計畫求婚前才告知與白家綺交往一事，並向劇組女演員們討教求婚方法，也拜託他們幫忙挑婚戒款式，林柏妤說求婚當天小倆口親友有近一百個人在現場「助陣」，現場她看到求婚影片後也感動大哭，她說在喜訊曝光前，吳東諺就常表示自己很愛小孩，也渴望婚姻，因此對於白家綺與吳東諺能修成正果很感動，「我知道他們都很渴望婚姻跟小孩。」

身邊好友一個個結婚生子，從主播轉戰演藝圈的林柏妤苦笑說，這五年她反而桃花中斷，可能以前的主播身分讓很多人有幻想，但也自嘲「可能我太man了」，沒有空間讓男生可以保護，連換燈泡等等事情也是自己來。被問到會不會懷念主播的時候可以認識「豪門」，她說因為想要「好門」，靠自己比較實在。

(中時 )