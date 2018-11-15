睽違6年復出 陳揮文被問「何時再戰余莓莓」回應了

陳揮文狂被聽眾朋友問起何時再戰余莓莓。(翻攝飛碟聯播網臉書)

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中時電子報
陳揮文暌違6年重返螢光幕。(本報系資料照)
陳揮文大戰余莓莓經典回顧。

曾活躍於各大政論節目的資深媒體人陳揮文，自6年前淡出螢光幕，僅主持廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》，令不少網友相當懷念，盼他有一天能再次重返螢光幕。想不到他昨日終於復出，再次現身政論節目，討論「韓流」現象，讓不少粉絲好驚喜，還發現陳揮文整個人瘦了一大圈。然而陳揮文今晚主持廣播節目，當然也被粉絲問起「首發」感想，對此他也坦言非常不習慣，需要慢慢調適。

退出螢光幕長達6年的陳揮文，昨日再次復出掀熱議，他今晚主持廣播節目前，就被大批網友問及感想，對此他就坦言相隔6年再上節目，非常不習慣，要慢慢適應，稱自己表現有點卡卡的，真的緊張。

另外，更有網友問「何時再戰余莓莓？」讓陳揮文忍不住笑出聲，強調余美美跟他很好，就怕大家不相信一樣，他又說：「我跟余莓莓沒恩怨，真的真的！」也透露今天是去錄一個非常非常照顧他的主持人的節目，更強調若未來電視通告與廣播節目衝到，絕對以廣播為主。

陳揮文當年憑著敢怒敢言的大砲風格，在名嘴界闖出一片天，還因為一頭捲髮加上胖嘟嘟的身材被網友封為「獅子丸」，原本活躍於各大政論節目，卻在2012年9月突然消失幕前，讓想念他的粉絲只能在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》找到他。

更不時有網友翻出他昔日在節目上與另一名嘴余莓莓火爆對槓的精華影片，好奇陳揮文為何突然從螢光幕前徹底消失。

(中時電子報)

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