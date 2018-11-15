海碩女網賽》打出青奧後最佳一戰 梁恩碩：表現超標！

梁恩碩直落二擊敗世界第160名選手，晉級海碩女網賽單打8強。(海碩整合行銷提供)

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中時電子報
／台北報導
莉絲基(見圖)將和梁恩碩上演一場重砲對決。(海碩整合行銷提供)

2018台北海碩女子網球公開賽戰況越來越激烈，今天吸引不少球迷進場替選手加油，地主18歲小將梁恩碩相當爭氣，在女單第二輪短短59分鐘就以6：3、6：1擊退希臘「字母姐」格拉瑪蒂科普魯，首度晉級海碩盃單打8強，明天要和德國「微笑女神」莉絲基（Sabine Lisicki）爭奪4強門票。

梁恩碩目前世界排名276，格拉瑪蒂科普魯則是世界第160名，今天獲勝之後，是梁恩碩今年擊敗的最高世界排名選手，賽後這位小將倒是很淡定，表示：「這場感覺還不錯，失誤比昨天少，可能我比較適應場地，也沒前一場緊張，所以今天打起來比較順，應該算是我自上個月青年奧運之後，表現最好的一戰，而且打進8強，算是超標了。」

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梁恩碩明天將和女子職業網球發球最快速度保持人莉絲基過招，這是兩人生涯第一次交手，莉絲基今天表示，對梁恩碩並沒有太多了解，還不敢說要如何打明天這一戰，但看到年輕選手輩出，對台灣網球也是好事。

莉絲基雖然目前世界排名掉到262名，但曾贏得2013年溫網女單亞軍，和梁恩碩一樣是攻擊型球員，梁恩碩回應：「其實還蠻期待跟她交手，我們球風蠻類似的，會再思考如何應付她，也想學學莉絲基的攻擊能力和穩定性。」

梁恩碩單、雙打都還留在比賽中，明天將面臨一日兩戰的考驗，她老神在在地說：「青少年比賽我也是單、雙肩打，一日兩戰是稀鬆平常，體力上不會有太大問題。」

(中時電子報)

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