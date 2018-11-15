萬芳力挺導演好友 李亦捷新作跟法比歐談異國戀

2018年11月15日 20:02 中時 李承陽

各務孝太(左)和翁嘉薇演一對。(好野娛樂提供)

李亦捷(左)則跟法比歐湊一對。(好野娛樂提供)

電影《5月一号》製片徐慶珠叩關導演，執導個人生平第一部劇情長片《最是橙黃橘綠時》，找來李亦捷、翁嘉薇擔任女主角，台灣最有名的「阿逗仔」法比歐擔任男主角，此片年代設在台灣風氣逐漸開放的80年代，正值青春、個性迥異的兩個女生，急於掙脫家裡的束縛，勇敢離家闖蕩的歷程。

片中兩位女主角李亦捷跟翁嘉薇，前者來到府城台南任教，與孺慕東方文化的法比歐邂逅相愛，後者則不顧家裡反對，前往日本找尋自我，不知不覺與小她6歲的各務孝太墜入情網，由兩位閨蜜書信往返、交織出雙生雙旦兩段異國戀情。

徐慶珠出身廣告界，歷任滾石唱片、友善的狗唱片、Wave Radio、動能音樂，甫攻蛋成功並將挑戰高雄巨蛋的歌手萬芳，是徐導任職音樂田唱片時，一手企劃成功的歌手，萬芳於觀賞《最是橙黃橘綠時》試片後，見到老友「是來真的」，不禁感動得哭了，萬芳覺得：「很容易聯想到七月與安生，再往前一點會想到藍色大門。」

萬芳喜歡片中那段80年代書信往來的友誼，在臉書粉絲頁上寫下對此片的欣賞和感受，也提及老友徐慶珠不按牌理出牌的水瓶座個性，拍片拍到錢花光光不喊苦，每次見到也只輕鬆說：「就這樣啊！」不讓朋友擔心。

(中時 )