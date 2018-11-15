基隆》市長政見發表會 林右昌15分鐘快閃

2018年11月15日 20:48 中時 李怡萱

基隆選舉公辦電視政見發表會昨（15）日晚間7時登場，數月來隔空交火的兩人首次見面。基隆市長林右昌首先到場，國民黨市長候選人隨後出現，兩人見面後僅短暫握手，現場瀰漫「先禮後兵」氛圍。爭取連任的林右昌首先發言，除細數3年多政績外，無特別說明選舉政見，語畢隨即離去，沒有留下待對手說完。

林右昌在發表會中指出，初任市長時，基隆是「失業率、離婚率、自殺率」的三高城市，市長滿意度也多年吊車尾，接著秀出基隆市2002年至2017年歷史負債圖表，展現金額逐漸降低的成果。

「每張選票代表的就是一分力量！」他表示，過去3年努力收拾過去停滯的發展，基隆市從去年到今年的民間投資超過32億元，在過去十數年從未有過，還不包括World Gym、台隆賓士投資的9億多資金。

謝立功則主攻經濟、海洋資源，目標打造海洋生技及能源產業。當上市長候必定會讓基隆成為海洋商業城市、研發中心及製造業中心，「繁榮經濟才讓居民可以有幸福快樂的人生」。

謝立功說，上任後，除了海洋能源的發展，也會讓郵輪旅客留在基隆觀光，並在市府成立青年事務局，讓年輕人得到照顧，並保障勞工權益。此外，他想要建造「基隆小巨蛋」，扶植電競產業，為年輕人創造就業機會，讓更多人才願意常留基隆。

(中時 )