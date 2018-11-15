在陽台洗「東西」　怪男全裸把玩老二嚇壞女鄰居

男子在光天化日之下站在陽台，頭戴「BOY」的鴨舌帽，並戴上淡藍色口罩，全身赤裸朝著對面女鄰居把玩下體。（翻攝自基隆人臉書社團）

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男子站在陽台，朝著對面女鄰居全裸，並把玩下體，嚇得女鄰居PO文並報警。（翻攝自基隆人臉書社團）

金變態！基隆市1名王姓女子今（15）日晚間6時許在「基隆人」臉書社團PO了1篇圖文，指出她住在信義區某間社區，看見住在對面的男性鄰居在陽台洗東西，原本都還有點頭打招呼，豈料稍早卻看到他全裸對她公然猥褻，嚇得她趕緊報警，律師指出，男子已觸犯公然猥褻罪及社維法。

王女在臉書上PO出1篇圖文，照片中顯示1名男子，在光天化日之下站在陽台，頭戴「BOY」的鴨舌帽，稍微壓低帽沿，並戴上淡藍色口罩，全身裸露，且看似沒有健身，肌肉有點鬆弛，雙手握著下體，朝著對面「把玩著」，畫面令人反感。

「真的很不舒服，也很可怕！」王女表示，她是剛搬來這社區的住戶，上個禮拜在陽台看到這個男生在對面陽台洗東西，她禮貌性的點頭打招呼，但剛剛她在陽台時，看到那個男生戴帽子、口罩全身赤裸裸對她猥褻，感覺是慣犯，不然不會那麼熟練的喬裝公然猥褻，已經報警了，也請大家注意自身安全。但稍早，王女已將PO文撤除。

律師吳于安表示，男子的行為意圖供人觀覽，已觸犯《刑法》第234條公然猥褻罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金；另也以猥褻的舉動調戲異性者，觸犯《社會秩序維護法》第83條，可處新台幣6000元以下之罰鍰。

(中時 )

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