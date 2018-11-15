法國天然美妝Melvita 耶誕獻禮

Melvita xmas。（Melvita提供）

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Melvita純菁美體組，1380元。（Melvita提供）
Melvita KISS ＆ HUG 3件組任選3件，990元，加贈美甲棒。（Melvita提供）
Melvita蓼藍頭皮舒活護色修護油50ml，1280元。（Melvita提供）

法國美妝Melvita蜜葳特引進日本銷售NO.1經典摩洛哥堅果油的迷你滾珠版，推出限量圖騰隨行版的純菁護理油，除了3款值得搶購的限量新品，同時更帶來繽紛多樣的聖誕保養組合。

Melvita蜜葳特也推出應景的聖誕好禮刮刮樂與派對必備的刺青貼紙，活動期間內滿 1500元即可參加刮刮卡，張張都有超大方的精美好禮，除了留給自己刮出下一年的幸運外，也適合拿來作為交換禮物或是派對上的帶動熱鬧氣氛的小物。

另外，Melvita蜜葳特更以「純菁護理油」限量圖騰隨行版的燙金圖騰元素與聖誕元素設計成時尚刺青貼紙，特別在12月1日至26日聖誕月加碼推出，凡單筆消費滿1000元即可加贈，能貼在肌膚局部部位，當成手環、腳環、戒指、耳環。此外，Melvita蜜葳特精心推出符合各種送禮需求的禮盒，每份聖誕佳禮，皆蘊含來自世界各地的社區公平交易、有機認證天然純淨成分，並採用回收再利用的包裝材質。

(中時 )

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