韓國瑜岡山造勢 綠媒老董：外溢效應受益的竟是他！

韓國瑜14日岡山大會師晚間再度爆棚，氣氛宛如嘉年華會。（資料照片/林宏聰攝）

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中時電子報

2016年輕人離開民進黨後，經過2年多的發酵，今年終於爆發出來了！綠媒董事長吳子嘉直指，爆發出來後看到兩個點，北部就是柯文哲的選情，南部則是韓國瑜的選情。甚至強調韓國瑜昨天在岡山造勢成功，未來若有外溢，柯P會得到利益！

吳子嘉在政論節目《年代向錢看》指出，韓國瑜昨天在岡山的造勢晚會，傳達非常高度的熱情，這是一個很可怕的現象，代表韓國瑜的溫度非常非常高，民進黨一定要重視！而昨天這場造勢，也帶來了對民進黨不利的訊息。第2就是，韓國瑜昨天是一個排藍的造勢晚會，除了在地領袖王金平之外，其他重要的國民黨大老都不見了。韓國瑜很清楚他的基礎支持者，並不是贊成國民黨，而是討厭民進黨，所以他非常小心地切割。

吳子嘉強調，韓國瑜造勢時操作的方式有一點類柯P效應，因此這時若有外溢，柯文哲會因而得利。因為這兩種效益的基礎是通的，柯粉和韓粉會串連，柯P會得到利益。

至於韓流來襲，年輕人到底有沒有離開柯文哲？該節目主持人陳凝觀表示，她收到一位32歲的年輕網友私訊，網友說自己是海漂的台北市民，一群朋友也全都海漂，在吉隆坡工作的他已經買好機票，一定會回來投柯文哲。她也收到蠻多相關訊息，觀察到年輕人還沒有全然離開柯文哲。

(中時電子報)

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