金馬創投百萬首獎 舒淇頒獎給舒琪

2018年11月15日 20:28 中時 潘鈺楨

舒淇。（盧禕祺攝）

李安（左起）、徐楓與舒淇難得同台。（盧禕祺攝）

林心如（右）第一次擔任電影製作。（盧禕祺攝）

林心如（左起）與舒淇、李烈。（盧禕祺攝）

得獎劇組大合照。（盧禕祺攝）

金馬創投會議閉幕暨頒獎典禮15日晚間登場，今年百萬首獎頒給舒琪監製的《紙皮婆婆》，舒琪在台上感謝評審舒淇，意外讓兩位姓名同音的電影人相見歡。

評審認為香港新浪潮崛起，來自歷史與社會巨大變動，是華語電影發展史最重要的發展之一，相信《紙皮婆婆》會是這波浪潮中影響到主流體制的電影，所以在這重要時刻將獎頒給這部電影。首度擔任評審的舒琪說：「還滿好玩的，而且還有薪水可以拿，挺開心的！」她這次看了35個案子，因為對新導演不是太了解，所以會把這些導演甚至監製過去作品都看過一遍，坦言「看得很辛苦」。

金馬主席李安認為金馬創投這個平台是功德無量，「現在大家抱錢來找我拍片，看到創投真的有點懷舊，看到年輕工作者，感觸良多，如果當時就有創投我也不會在家裡做了6年的家庭煮夫，覺得自己懷才不遇。」昨林心如監製的電影《Miss Andy》獲得「FPP MM2 創意獎」，馬志翔執導的《林森北路》拿到「臺北文創劇作獎」，兩人雖都與電影圈頗有淵源，籌募資金不成問題，但還是認為參與金馬創投的經驗相當必要。

林心如表示這是第一次擔任電影製作，自己也會參演，《MISS ANDY》是一個有關於變性人的故事，她將演出越南非法移工，要曬黑，要學口音，預計明年4月開拍，會提前過去越南適應生活、學習一下。電影預計籌募150萬美金，目前已經拿到了1萬美金。

(中時 )