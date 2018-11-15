南市小學特教生才藝競賽 15日新化國中登場

台南市府教育局主辦107學年台南市國小組特教生才藝競賽，15日上午在新化國中登場，共有團體組14隊174人、個人組25人同場競技。（李其樺攝）

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就讀歸南國小特教班六年級的曾映今、楊博皓、蘇宥仁（自右及左），參加團體組項目，用木吉他、電子琴、鼓箱等樂器伴奏，合唱張懸《寶貝》、《幸福的臉》、《寶島曼波》、《你是我的小蘋果》等流行歌曲，傑出表現獲得在場老師和家長肯定。（李其樺攝）
麻豆區培文國小6名特教生演出創意行動劇，宣導交通安全事項，過程趣味橫生。（李其樺攝）
培文國小6名參與演出的特教生和師長合影留念。（李其樺攝）

台南市府教育局主辦107學年台南市國小組特教生才藝競賽，15日上午在新化國中登場，共有團體組14隊174人、個人組25人同場競技，特教學生克服天生缺陷，表演戲劇、舞蹈及音樂等各種才藝，獲得在場師長、家長喝采。

其中就讀歸南國小特教班六年級的曾映今、楊博皓、蘇宥仁，參加團體組項目，用木吉他、電子琴、鼓箱等樂器伴奏，合唱張懸《寶貝》、《幸福的臉》、《寶島曼波》、《你是我的小蘋果》等流行歌曲，傑出表現獲得在場老師和家長肯定。

指導老師鄭瓊惠表示，他們從去年11月就開始準備練習，光是教會學生記一個節拍就要花上好大功夫，好在這些孩子對音樂都很有興趣，不懈努力才有今天的成果。

另外，麻豆區培文國小6名特教生演出創意行動劇，宣導交通安全事項，過程中有學生還沒等到問題宣布就逕行搶答，還有學生忘記台詞，經旁邊同伴提醒才即時反應，過程趣味橫生，讓在場評審、師長也感到詼諧有趣。

校長楊益民表示，6 名特教生分別來自2到6年級，年紀最小的孩子才8歲，為了今天演出，師生密集訓練1個半月，為了節省環保，還特地從別人喜宴後留下的看版製作成道具使用，表演順利成功，也讓孩子們留下美好回憶。

台南市教育局表示，台南市國民小學特教生才藝競賽已連續舉辦8年，希望提供特教生公平競技的舞台，讓他們的才華也有被社會看見的機會，獲得肯定與自信。

(中時 )

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