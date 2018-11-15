逆轉？資深記者爆料 藍潔瑛恐從未遭性侵是被設局？

2018年11月15日 20:34 中時電子報 蔡曉婷

朱其瑞今送走藍潔瑛，心情低落。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

港星藍潔瑛月初在家中過世，享年55歲，今(15日)舉行火化儀式，被譽為「靚絕五台山」一代花旦的人生也畫上句號，她生前曾自曝遭兩位影壇大哥性侵，追思彌撒上也有民眾替藍抱不平，舉出「大佬出來謝罪」字牌。然近日有資深記者透露藍潔瑛疑似被人利用，性侵一事真實性有待查證，「如果真有性侵，香港警方早就立案」。

《新浪娛樂》報導，一名帳號為「香港朱皮」的微博網友近日發文分享對藍潔瑛事件看法，據知該人身分為香港《東方日報》前資深記者朱其瑞，14日他發文表示，自己貼身採訪藍潔瑛20多年，去年有人出30萬找藍潔瑛站台，他身邊粉絲卻大反彈，令朱其瑞十分不解，說：「出席活動十多小時坐飛機來回，30萬到手就可以改善生活，何來危險何來擔心？說不定藍潔瑛與電視台舊同事相處，精神病會不翼而飛。」質疑粉絲稱愛她，其實是害了藍潔瑛，阻止她融入社會。

朱其瑞說，這20年來自己陪藍潔瑛上精神病院不少次，只要病況好轉，藍潔瑛就喊想出院，其胞姊擔心她沒人照顧，因此不答應，長久下來藍潔瑛開始討厭姊姊。有時朱其瑞和藍潔瑛約見面，藍便喊頭上有兩個聲音，「一個叫她去死、一個叫她活」，朱其瑞聽到藍說起這話題，就知道藍潔瑛又發病了，話鋒一轉，朱其瑞透露，藍潔瑛從未對他聊過性侵事件。

提到當年周刊爆藍潔瑛吐露曾遭大哥性侵，朱其瑞覺得「有鬼」，直說：「藍潔瑛是盯著右上角的紙張對白提詞，是在念對白，我不知拿提詞的人是卓偉還是週刊記者？」認為藍潔瑛說那番話是遭人設計，朱其瑞更說，如果是他來操作，就會跟藍潔瑛說給你3000元，配合唸一段台詞，而精神狀況不佳的藍潔瑛自然不會發現遭人利用。

朱其瑞說，這20多年來藍潔瑛未曾澄清性侵疑雲，只活在自己的世界，更令人質疑事情的真偽，陸媒稍早求證朱其瑞，他強調文中粉絲不接受藍潔瑛精神問題的說法屬實，劉德華、張曼玉、梁家輝等人組成了十人小組，這些年來一直低調幫助藍潔瑛，他也質疑性侵事件恐怕不一定是真的，「如果真有性侵，香港警方早就立案調查了」，但未提出具體實證。

對此，網友回應：「人家在世時怎麼不跳出來說」、「因為警察未立案就表明未被性侵？這記者資深，是因為老是給大佬洗白吧？這麼白痴的邏輯」、「靠挖藍姐傷疤為生的狗仔」、「如果藍潔瑛為了這3000塊拍這樣的視頻，她就不會這麼落魄了。死了都不放過真是夠了。」。

(中時電子報)