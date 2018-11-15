李安讚VR電影「新鮮玩意」 與侯孝賢一起戴眼鏡搶先看

李安認為VR電影大膽創新，是難得的體驗。（陳俊吉攝）

友善列印
中時
李安(右起)、監製侯孝賢、廖慶松一起觀看VR電影。（陳俊吉攝）

由李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤5位金馬電影學院出身的新銳導演共同創作的VR電影《5x1》，15日在台北舉辦首映會，金馬主席李安、《5x1》監製侯孝賢、廖慶松，演員廖欽亮、施名帥、楊閔、張少懷、姚淳耀等人出席。李安讚VR真是新鮮玩意：「人生真的是活到老學到老，VR也好、3D也好，數碼呈現方式，在我們想像力、體驗方面有新的可能性。」

李安2016年作品《比利·林恩的中場戰事》採用每秒120格、4K解析度、3D的高規格技術拍攝，但其實他跟VR不太熟，只覺得似乎跟電影很相像，又有點不像。這次體驗後覺得在視覺效果創新上，會帶給觀眾新的興奮感，「VR勇於嘗試、創新、投資的精神，是台灣很好的活力。」也特別謝謝監製侯孝賢與廖慶松，帶領年輕人嘗試。

侯孝賢說自己看了3次，「今天假使我們都沒去過喜馬拉雅山，但透過VR可以身歷其境。」他先前曾說不會去拍VR電影，昨解釋：「我就是充滿了懷疑，因為我只會拍電影，但覺得如果做得好，可以解決很多需要時間、距離的問題。」他看其中一段感覺自己彷彿坐在片中的車子上繞，不知道接下來會發生什麼事，笑說：「這種體驗，和看電影很不一樣。」

主持人曾寶儀則說，她看到一半忍不住飆髒話：「見鬼了，真的鬼就出現了！」認為VR電影讓她看到以前沒出現過的畫面，尤其看到曾威量拍的《山行》時忍不住哭了，「戴著VR眼鏡哭，很怕眼鏡裡積水變魚缸！」

(中時 )

逆轉？資深記者爆料 藍潔瑛恐從… 畢贛窮到1個月只賺600人民幣 開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。