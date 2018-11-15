APEC部長級年會落幕 鄧振中重申參與CPTPP意願

2018年11月15日 21:24 中時 楊孟立

APEC部長級年會今天結束，行政院政務委員鄧振中在會議中發言指出，APEC經濟體GDP雖佔全球GDP的60%，貿易量卻僅占全球47%，貿易有擴大的空間。台灣是高度開放的經濟體，向來主張在互惠共贏、追求最大化的自由、開放、公平的貿易。我們願意與各經濟體一同尋求可能的解決方案。

鄧振中重申，恭喜CPTPP獲得重大成果，身為APEC成員之一，我們願與所有APEC會員體在公平、互惠及APEC廣泛參與包容性的精神下，參與CPTPP和各種雙邊或區域貿易談判。

鄧振中也把握機會再次向經濟體推廣台灣的「新南向」政策，我們強烈主張「以人為本」的連結，也才能具體回應亞太地區企業及人民的訴求。在APEC永續發展工作下的防災與緊急應變、健康公共衛生及醫療防疫、農業發展、及環保等各合作面向的發展已經有很好的進展，都使人與人的連結更為完整。

國發會主委陳美伶則說，醫療是我國在APEC可與其他會員體合作的重要項目，當APEC區域間正面臨感染、慢性疾病與人口高齡化等種種挑戰，從我國的經驗來看，數位科技的創新與應用可為政府帶來新的解決方案以提供優質醫療照護，特別是為居住在偏遠地區的人民。這即是數位化帶來的好處。我國願意分享我國在過去累積的經驗與專業知識，協助建立健康的APEC。

(中時 )