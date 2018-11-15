APEC部長級年會落幕 鄧振中重申參與CPTPP意願

友善列印
中時

APEC部長級年會今天結束，行政院政務委員鄧振中在會議中發言指出，APEC經濟體GDP雖佔全球GDP的60%，貿易量卻僅占全球47%，貿易有擴大的空間。台灣是高度開放的經濟體，向來主張在互惠共贏、追求最大化的自由、開放、公平的貿易。我們願意與各經濟體一同尋求可能的解決方案。

鄧振中重申，恭喜CPTPP獲得重大成果，身為APEC成員之一，我們願與所有APEC會員體在公平、互惠及APEC廣泛參與包容性的精神下，參與CPTPP和各種雙邊或區域貿易談判。

鄧振中也把握機會再次向經濟體推廣台灣的「新南向」政策，我們強烈主張「以人為本」的連結，也才能具體回應亞太地區企業及人民的訴求。在APEC永續發展工作下的防災與緊急應變、健康公共衛生及醫療防疫、農業發展、及環保等各合作面向的發展已經有很好的進展，都使人與人的連結更為完整。

國發會主委陳美伶則說，醫療是我國在APEC可與其他會員體合作的重要項目，當APEC區域間正面臨感染、慢性疾病與人口高齡化等種種挑戰，從我國的經驗來看，數位科技的創新與應用可為政府帶來新的解決方案以提供優質醫療照護，特別是為居住在偏遠地區的人民。這即是數位化帶來的好處。我國願意分享我國在過去累積的經驗與專業知識，協助建立健康的APEC。

(中時 )

韓國瑜岡山造勢 綠媒老董：外溢… 高雄》陳其邁轟韓國瑜：國民黨才…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。