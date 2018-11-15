台日交流！日本清水南高校積穗國中教育交流

2018年11月15日 20:52 中時 葉書宏

位於靜岡的清水南高校中等部繼去年來到新北市中和區積穗國中參訪後，今年再度安排九年級的同學來訪。（葉書宏翻攝）

位於靜岡的清水南高校中等部繼去年來到新北市中和區積穗國中參訪後，今年再度安排九年級的同學來訪。（葉書宏翻攝）

位於靜岡的清水南高校中等部繼去年來到新北市中和區積穗國中參訪後，今年再度安排九年級的同學來訪。（葉書宏翻攝）

日本學校這幾年盛行到台灣學校進行交流參訪，位於靜岡的清水南高校中等部繼去年來到新北市中和區積穗國中參訪後，今年再度安排九年級的同學來訪，讓雙邊展開有趣的教育交流學習。

來自日本卡通小丸子故鄉靜岡地區的清水南高校中等部，再次率領九年級學生來到中和積穗國中進行教育交流，積穗校方派出排球成績優異的排球隊托球、管樂團演奏樂曲，展開歡迎式，代表全校師生的熱情迎接，另外管樂團演奏由國人作曲的南風進行式，一方面展現藝術教育成果，一方面做為教育交流的開場序曲。

去年11月份，清水南高校中等部首次帶著學生來到積中進行教育交流，積中也在今年6月獲清水南高校邀請，帶隊赴日交流，由管樂團和清水南管弦樂團進行交流演奏，分享藝術教育，兩校之間互動熱絡，帶動國際交流讓彼此雙方同學看見更大的世界。

清水南高校中等部教頭南條徹這次帶領學生來台灣交流，對他個人來說也是第一次來到台灣，他說台灣和日本的文化看起來有點像，但仔細了解後，發現還是有差別，對他們師生來說是很特殊的教育交流經驗。

另外，兩年前的日劇「月薪嬌妻」紅遍台灣日本，積穗學生以主題曲加舞蹈進行表演，拉起雙方距離，就是這種熟悉沒有距離的感覺，讓台日雙方學生如同在世界村當中，以這首歌曲當作破冰交流的起點。

除了團體活動之外，積中也安排日方同學入班學習，跟著學生們體驗台灣的教育方式。

清水南高校中等部的池谷同學說，積穗國中的學生對他們笑臉相迎，感覺很受到禮遇。山田同學則是覺得，雙方的國家都很重視英語教育，但在用英語溝通同時，雙方都會很緊張，一不小心說錯，製造了笑話，大家都會起跟著哈哈大笑，感覺反到變得很有趣。

清水南高校中等部和積穗國中師生進行半天的交流，並且在校享用台灣式的營養午餐後，結束教育交流行程，時間雖短卻讓彼此之間留下深刻的印象。

(中時 )