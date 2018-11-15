湖南長沙男子服用感冒藥成癮　10年竟吃掉3萬粒

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旺報
孫曜樟

感冒藥原本是治病的尋常藥品，但是這些藥品如果被長期大量濫用，也會變成一種潛藏體內、難戒掉的藥癮。湖南長沙就有一名王姓男子即因常服用感冒藥後被診斷為藥物成癮，他在10年間竟吃下3萬粒感冒藥。

據王先生回憶，10年前，他因為頭痛服用某品牌感冒藥後，症狀得到了好轉。從那時起，他只要一不舒服，就要吃幾粒感冒藥。慢慢的，他覺得好像離不開似的，劑量也越來越大。最後發展到每天要吃8至12粒。據粗略估算，10年來王先生一共吃掉3萬粒感冒藥。

由於長期濫用藥片，嚴重影響到王先生的工作和生活，導致他已經無法正常的工作，而且親子關係也變的很緊張。為了擺脫這種令人不安的藥癮，他在家人的多次勸說下，前往湖南省第二人民醫院酒癮網癮科治療。

據酒癮網癮科主任周旭輝表示，王先生會上癮是因為感冒藥中含有咖啡因，而咖啡因是一種黃嘌呤生物鹼化合物，它存在於咖啡樹、茶樹等植物的果實及葉片裡，作為一種中樞神經興奮劑，它能夠暫時驅趕睡意並恢復精力，但咖啡因與煙、酒一樣，都可導致使用者成癮。

周旭輝說，其實短時間內服用含有咖啡因的感冒藥物，都不會產生藥物依賴性。但是如果長期服用或濫用此類藥物，則有可能對這種感冒藥物成癮，建議儘早前往醫院成癮專科尋求幫助，以免貽誤病情。

(旺報 )

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