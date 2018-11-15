畢贛窮到1個月只賺600人民幣 開婚攝1年倒閉

畢贛角逐本屆金馬獎「最佳導演」。（甲上提供）

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《地球最後的夜晚》男女主角黃覺（左）與湯唯。（甲上提供）

入圍本屆金馬獎5項大獎的電影《地球最後的夜晚》，導演畢贛表示前作《路邊野餐》是關於「時間」的電影，而《地球最後的夜晚》則是關於「記憶」的電影，他說：「我們回憶中的畫面是3D立體的，但又不像VR那麼真實，因此很適合拿來呈現記憶的樣貌。」畢贛也坦承電影劇情其實被他童年的經歷所影響，因為父母離異，他記憶中的男人與女人總是不斷地離別與追尋，就像電影結尾的煙花一樣，他說：「結尾是張姐（張艾嘉）建議的，我覺得那樣很美。」即使現實像煙花一樣稍縱即逝，但情感卻會隨著記憶延長不朽。

畢贛坦言過去生活窮困曾開過婚攝工作室，一個月只有約600人民幣的收入苦撐了一年後倒閉，卻也因此拍出了首部電影《路邊野餐》，現在家鄉的人很喜歡和他聊電影，他幽默表示：「以前他們總以為我都宅在房裡沒有好好工作，但他們現在可能發現之前的25年都把我想錯了。」

許多人好奇畢贛的啟蒙電影是哪部，讓人出乎意料，他看的第一部電影是周星馳的作品，因此非常喜歡星爺，印象最深的電影是《武狀元蘇乞兒》，至於會不會拍攝無厘頭喜劇？畢贛妙回：「怕大家會不習慣。」不過他透露之後想嘗試拍IMAX電影，讓他獨特的電影魅力持續發酵。《地球最後的夜晚》12月31日在大陸上映，台灣因未抽到陸片配額，只能期待電影拿下金馬獎最佳影片或導演才有望上映。

(中時 )

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