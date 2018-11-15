高雄》陳其邁轟韓國瑜：國民黨才自以為高雄人的爸爸

2018年11月15日 20:57 中時 柯宗緯

民進黨高市長候選人陳其邁今（15）日晚間在小港辦音樂會，針對在地最關心的兩大議題，大林蒲遷村案、路坑修補問題開出支票，遷村部分除承諾一坪換一坪外，更加碼比照亞洲新灣區開發規格，照顧鄉親。另道路修補將效法日本東京品質。不過，提到對手韓國瑜昨在岡山造勢轟「民進黨不是高雄人的爸爸」，他也回嗆「國民黨才把自己當成高雄人的爸爸」，才會出現重北輕南情況。

陳其邁今晚在小港漢民夜市舉辦音樂會，主辦單位宣稱現場湧入1萬人。陳其邁開頭就向韓國瑜嗆聲，昨天的10萬是他們說的，他要選民輸人不輸陣，11/18岡山造勢站出來，絕對不能被看衰。

他炮火持續對準韓國瑜，直批「國民黨把自己當高雄人的爸爸」，讓高雄變成台北的陰影，汙染留給高雄換來經濟發展；馬英九當總統執政8年也沒比較照顧高雄，承諾說要發展「海空經貿城卻不見蹤影，反酸是要蓋在太平島嗎？簡直把市民當傻子。

他直言，民進黨本來就不是高雄人的爸爸，高雄是母親，當初因為國民黨執政而將重工業、煙囪留在高雄，反觀台北地下室捷運，高雄地底充斥石化管線，而自來水也不能喝。

他強調，民進黨走過高雄的痛及汙染，整治愛河、前鎮河等，過去「母親」身體不好，民進黨調整體質，未來他當選也保證讓高雄「又跑又跳」。

總統府祕書長陳菊也特別與陳其邁合體，陳菊炮轟假新聞、假資訊衝擊此次選舉，如果選輸代表大家對民主價值的堅持不夠，而關鍵最後9天，一定要團結一致，絕不能讓國民黨黑金勢力復辟，不能讓國民黨「唱秋」（囂張），最後更高喊「民主萬歲」等口號。

另外，陳菊也針對大林蒲遷村案、小港機場升級、捷運延伸林園等政見積極背書力挺。

(中時 )