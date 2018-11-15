2018台北電視內容交易及創投媒合會圓滿閉幕 帶動產值8億元

2018台北電視內容交易及創投媒合會圓滿閉幕，預估會後延伸交易可達新台幣8億元以上。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
/綜合報導

文化部影視局主辦之「2018台北電視內容交易及創投媒合會」，今(15日)於台北萬豪酒店圓滿閉幕。今年共匯聚全球24國/地區、75位國際買家、74家國內參展業者、263部電視作品，進行至少900場次版權洽商與投資合作媒合。

影視局表示，本次活動東南亞買家人數達53%，並廣邀歐洲及亞西地區買家，展會交易金額預估可達1,300萬美元，會後延伸交易預估可達2,600萬美金(約新台幣8億元)。其中，伊朗、西班牙、及挪威買家更是首度來臺。

11月15日活動中，首度結合「107年度電視節目劇本創作獎頒獎典禮及媒合會」，影視局局長徐宜君與評選委員温郁芳及黃建銘共同揭曉「優等獎」1名及「佳作獎」9名之得主。

影視局進一步表示，電視節目劇本創作獎今年邁入第九年，延續去年採兩階段徵件，第一階段全國人才踴躍參與共徵得235件作品。今年參賽作品類型多樣，醫療劇涵蓋民初樣貌及現代劇情，讓人省思醫療體系問題；懸疑推理劇除高潮迭起外還蘊含在地關懷；職人劇廣納各行業類別；此外，還有校園霸凌、小品愛情及家庭等題材，顯見國內劇本創作能量豐沛。經評選委員評選，計有36件作品入圍；「優等獎」獎金50萬元，由《狂飆年代》獲得，「佳作獎」獎金25萬元，由《化外之醫》等9部作品獲得。《狂飆年代》是一部兼具冒險推理、科學的臺灣時代劇作品。

為了讓更多好作品被看見，今年度「入圍作品媒合會」，首次結合「台北電視內容交易及創投媒合會」辦理，邀請參展之國內賣家與入圍者進行一對一面談，活絡優秀作品的媒合，計有23件作品、25家業者參與。為促進優秀劇本創製為戲劇，106年影視局開辦「電視劇本開發補助」，鼓勵電視節目製作業者洽邀國內外知名電視連續劇編劇作為編劇導師，將劇本創作獎入圍或得獎作品調整為具市場性之完整劇本。

並鼓勵開發符合國際市場類型影集之原創劇本、或將我國優秀文學、小說及漫畫改編為劇本，未來並將配合投資或補助政策協助及媒合製播。過去獲「電視節目劇本創作獎」入圍獲得獎的作品，近年已陸續在市場中嶄露頭角，例如《勞動之王》及《前男友是鬼》（播出時更名為前男友不是人!?）均已製播完成；《最佳利益》、《我是顧家男》等劇本也已獲業界採用，預計將引發另一波收視高潮。

107年度電視節目劇本創作獎得獎名單：優等獎 狂飆年代（陳凱筑）、佳作：化外之醫（張世嫺）、失戀旅行團（吳瑾蓉）、放鰻吧（吳思惠）、累犯（鐘建仁）、雪山隧道廣播（林俐馨

）、惡女鍾馗（陳柏宗）、最惡：在落日之前（于尚民）、選戰女王（林珮瑜）、醫師島（ 鄧慧恩/徐元）

(中時電子報)

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