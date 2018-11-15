台中人口已突破280萬 林佳龍：市長過關、議會過半

台中市長林佳龍（左）在議員候選人黃淑芬（右）造勢晚會中呼籲鄉親，要讓「市長過關、議會過半」。（陳淑芬攝）

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台中市長林佳龍（左3）向鄉親推薦議員候選人黃淑芬（左4），爭取民進黨在西屯區「3席全上」。（陳淑芬攝）

台中市長林佳龍15日晚間在西屯區議員候選人黃淑芬造勢晚會中呼籲鄉親，要讓「市長過關、議會過半」，爭取民進黨在西屯區「3席全上」，為西屯區關鍵的第3席黃淑芬拉票。他並宣布，台中市每年增加2萬人口，15日已突破280萬人口，呼籲支持他連任，全力再為台中拚建設。

台中市西屯區議員候選人黃淑芬在台中世貿中心舉辦造勢晚會，台中市長林佳龍、立委張廖萬堅到場站台，由林佳龍授戰旗，現場高喊「3席全上」、「凍蒜」等口號，並出動大型三太子神偶到場助陣，現場熱鬧氣氛沸騰。

民進黨在西屯區原有議員陳淑華、張廖萬堅2席議員。張廖萬堅選立委後，由服務處主任林祈烽接棒；今年提名陳、林及多屆議員經歷的黃淑芬等3席。林佳龍呼籲選民，除保住原2席外，還要再去拉票，讓關鍵的第3席黃淑芬當選，才能達到議會過半。

林佳龍強調，台中市西屯及南屯是一體的，陳淑華是現任優質議員、林祈烽很優秀，西屯區要當選3席，經過評估，找到曾有多屆南屯區議員經驗的黃淑芬，來搶第3席，讓「市長過關、議會過半」，全力來拚台中的建設。

林佳龍話鋒一轉指出，他任內爭取前瞻計畫、綠柳川、筏子溪及旱溪、山手線等各項建設，他秉持正面選舉，台中市15日人口已突破280萬人，每年增加2萬人口，有約一半來自外地，台中若不好，就不會有那麼多人「中漂」。他呼籲，不要唱衰台中。

(中時 )

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