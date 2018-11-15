新竹》真假社團風暴延續 楊文科、徐欣瑩陣營交鋒

2018年11月15日 21:51 中時 莊旻靜

徐欣瑩競選團隊的陳姓主任（黃衣者）15日召開記者會喊冤，僅因加入臉書社團就被指名道姓指責，承受不少壓力。（莊旻靜攝）

楊文科競選團隊發言人田昭容，15日下午出示相關證據，懷疑山寨版「新竹爆料公社」為民國黨員所創。（莊旻靜攝）

新竹在地知名臉書社團「新竹爆料公社」日前被版主發現出現山寨版，當日縣長候選人楊文科團隊即召開記者會，質疑山寨社團及山寨粉絲專頁「看見新竹」疑似由民國黨員成立，且對手徐欣瑩陣營成員有3人加入山寨社團，徐欣瑩陣營的陳姓主任15日再喊冤，哽咽說莫名被抹黑，使她受到極大壓力。楊文科團隊也召開記者會反詰，「連臉書社團都能造假，還有什麼不能造假？」

陳姓主任15日召開記者會澄清，她曾加入原有的新竹爆料公社，但莫名被踢出，且發現有不少人同樣加入後，只是按個讚就被踢出封鎖，懷疑「新竹爆料公社」有特定政治立場，後來看到同名社團，也就「只能加入這個社團」。

陳姓主任說，她因被楊文科團隊指名道姓點出為山寨版新竹爆料公社（現為新竹爆料公社2.0）成員，而受到許多騷擾及壓力，她質疑，難道加入就代表是創辦者？加入社團還需要楊文科批准嗎？且近兩日被各個line群組瘋傳、抹黑，她也說社團、粉專都無抹黑楊文科言論，「只是參加社團有需要被公開點名嗎？」她也諷刺楊文科號稱最懂科技，看來卻不懂臉書社團及粉專。

楊文科競選團隊15日下午也召開記者會，發言人田昭容提出多個疑問，包含山寨爆料公社曾有管理員為彭姓男子與「Jack Chou」，彭姓男子被網友起底是民國黨成員，合理懷疑Jack Chou與彭熟識，且在山寨版新竹爆料公社、山寨粉專看見新竹都有相同文章，依邏輯是同一團隊管理，楊文科團隊質疑均由民國黨員操作，且原先有放置針對楊文科的影片、文章。

田昭容質疑，成立一模一樣的假社團動機為何？難道不給加入就能成立相仿的社團仿冒嗎？是否有刻意誤導之嫌？是否為政治目的企圖抹黑？田昭容也說，連臉書社團都可造假，「還有什麼不能造假？」

(中時 )