阿富汗戰爭17年 阿富汗人開始指責美國無能

2018年11月15日 21:33 中時電子報 江飛宇

當美軍和他們的阿富汗北方聯盟的盟友們在2001年11月騎馬進入喀布爾時，美軍被視為解放者，但是阿富汗的戰爭卻沒有結束，往後的17年間，塔利班力量仍然巨大，甚至重新奪得了一半的阿富汗，剩下的另一半也不平靜，安全比以往任何時候都更糟，許多阿富汗人完全失去耐心，將如今的局面責怪美國人。

軍事時報(military times)報導，這是美國遇過最長期的戰爭，已經失去了2400多名士兵，並且從軍事行動而設施重建，又花費了9000多億美元，最令人灰心的是，不管建設了多少橋樑、道路、發電廠，似乎下場就是被炸毀。三名美國總統都想要一舉結束阿富汗戰爭，然而不管是撤軍、增兵，也都沒有結果，也都沒有和平。

去年，美國甚至投放了威力奇大的GBU-43/B「炸彈之母」(MOAB)，也無法結束戰爭，經過多年的挫折，阿富汗人對未來已經完全灰心了，開始充滿了陰謀論，猜測現在這種無止盡的戰爭，就是美國人的目的。

阿富汗和平委員會高級成員穆罕默德-伊斯梅爾-卡西米亞（Mohammed Ismail Qasimyar）很想知道，憑著美國和北約盟國加起來數十萬的大軍，為什麼無法擊敗塔利班。他說：「要嘛他們不想打贏，要嘛他們無法打贏。」

他說，美國與巴基斯坦盟友，是否故意在阿富汗播下混亂，以繼續在阿富汗有著自己的勢力(現在阿富汗內部大約有1萬5千名美國人)，他們把阿富汗當自己的基地，以便設立對付伊朗、俄羅斯和中國大國的監控站。

阿富汗的日常

阿富汗現在充滿了這種陰謀論，上個月，安全局長阿卜杜拉．拉齊克將軍(Abdul Raziq)被塔利班的土製炸彈炸死，加深了阿富汗人的不安全感，也加深對美國的不信任。

阿富汗總統第一任總統哈米德．卡爾扎伊(Hamid_Karzai)說：「在2001年，阿富汗人民確實全心全意地支持美國，以及國際社會的到來。多年來，事情的發展也都很順利，我們相信阿富汗正在好轉中。然後我們看到美國的做法改變了，或者他們忽視阿富汗人民的觀點和感受。」”

他認為，這場永無止盡的戰爭，至少有一部分的原因在於美國未能消除鄰國巴基斯坦的塔利班庇護所，戰爭只在轟炸阿富汗村莊和房屋，結果多數的死傷都阿富汗人。

其他人指責腐敗政府，卡爾扎伊領導了十多年，生活完全沒有好轉，這也被視為是美國介入的另一個苦果。

不僅阿富汗人受不了混亂與貧窮，美國自己都看不下去，本月早些時候，阿富汗重建事務檢察長約翰索普科(John Sopko)在一次演講中，也提出了激烈的批評。他說，美國已經花費了1320億美元用於阿富汗的重建，這金額甚至高於第二次世界大戰後，美國在西歐花費的更多。另外還有7,500億美元用於美國的軍事行動，華盛頓已經承諾每年為阿富汗的安全部隊提供40億美元。

結果，經過17年的慷慨解囊，阿富汗仍然是世界上最貧窮、受教育程度最低、最腐敗的國家之一，「當然也是最暴力的地方。」

(中時電子報)