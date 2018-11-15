台北101不只放煙火 今年要辦全台最大趴

台北101去年跨年大秀共360秒，今年一樣以煙火搭配T-Pad LED動畫，加上燈光和音效，秒數不會低於去年。（台北101提供）

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中時
郭家崴

台北101跨年大秀每年都是年度最壓軸，吸引台北信義區上百萬人關注，今年標竿去年，目標籌措6000萬元經費，持續以煙火搭配T-Pad LED動畫，加上燈光和音效，預計秒數不會少於去年的360秒。總經理張振亞表示，今年不只有煙火，還要從11月30日延續至1月中舉辦全台最大的「﹟Party 101」派對，打出國際知名度，計畫年年辦下去。

期間館內、館外約有5、60場派對，包括11月30日在購物中心4樓都會廣場會員限定的「閃耀金派對」，結合音樂與燈光，讓會員穿金色服飾和單品參與；12月1日起陸續有「品牌派對月」、「歡樂周末音樂派對」、「館內品牌串聯開趴」；12月22日至31日「Trend Week, Trend Look」系列活動天天有限定Dress Code派對；跨年當晚館內有售票的爵士之夜，館外有電音派對，皆歡慶至元旦凌晨3時。

張振亞表示今年與往年不一樣，購物中心從12月22日至31日「Trend Week, Trend Look」系列活動會集合Tiffany、Dior等館內精品辦趴，提供特殊優惠或限量商品，目前館內120個品牌已有4成參加，預估屆時可達到5成。

跨年當天，館外有LV的時空膠囊、Dior等品牌辦活動，跨年倒數後電音趴會延續至元旦凌晨3時；館內當晚9時至元旦凌晨3時在1樓大廳有爵士之夜Lounge Party，演奏拉丁爵士與清新搖擺，名額只限1000人，其中有500人可加價購上89樓看煙火。

張振亞表示台北101屬於台灣人，男女老少都可享受歡慶，信義區一晚可聚集超過100萬人，是個跟100萬個年輕人交朋友的絕佳機會。此外，台北101觀景台每月有20萬人觀光，國人約占1成，12月至1月推出「年終國人限定」活動，在購物中心B1美食街消費，享3人同行1人免費的專屬優惠。

(中時 )

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