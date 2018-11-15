國泰、港龍、AirAsia加入市區預辦登機　出國更便捷

即日起包括國泰航空、國泰港龍航空，還有AirAsia集團（含全亞航、馬亞航、菲亞航及未來開航之日亞航、泰亞航）等多家航空公司，進駐機場捷運A1站提供旅客預辦登機服務。（桃機公司提供）

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桃園機場公司也特別在機場捷運A1站規劃為期兩週（11月15日至11月28日）的「Sing a song before you go-go!」活動，期間旅客使用任一航空公司市區預辦登機，或自助行李託運服務，即可在現場的個人KTV包廂歡唱區與同行友人免費歡唱。（桃機公司提供）

桃園國際機場市區預辦登機服務喜迎新夥伴加入！即日起包括國泰航空、國泰港龍航空，還有AirAsia集團（含全亞航、馬亞航、菲亞航及未來開航之日亞航、泰亞航）等多家航空公司，進駐機場捷運A1站提供旅客預辦登機服務，連同既有的中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空等業者，大幅增加服務能量，嘉惠更多的出境旅客，出國更便捷。

新加入的國泰航空、國泰港龍航空、AirAsia集團是以全自動化自助服務方式進駐機場捷運A1站預辦登機區，旅客完成網路或手機報到後，至A1站預辦登機區，使用自助行李託運機台完成登機作業，或是在當日航班起飛3小時以前，到A1站預辦登機區使用自助報到機及自助行李託運機台。

因新加入的航空公司採無人員自助式服務，所以不受理紙箱、行李袋及背包（軟包、非標準行李箱）託運；另旅客改票、退換票、行李超重加價、購買客艙佔位行李、旅行證件查驗、輪椅提供或擔架、託運行李退回等服務，則須至桃園機場現場洽詢航空公司辦理，旅行航程是否適用服務，也請參照航空公司官方網站資訊。

為推廣相關服務，桃園機場公司也特別在機場捷運A1站規劃為期兩週（11月15日至11月28日）的「Sing a song before you go-go!」活動，期間旅客使用任一航空公司市區預辦登機，或自助行李託運服務，即可在現場的個人KTV包廂歡唱區與同行友人免費歡唱，享受預辦登機省時方便的優點，為旅途增添更多歡樂時光。

桃園機場捷運預辦登機服務於106年3月起正式營運，初期有華航、長榮、華信、立榮4家國籍航空公司進駐服務，截至107年10月共服務近30萬名旅客，處理28萬件行李，平均每日服務近500位旅客及處理440件行李，而在國泰航空、國泰港龍航空、AirAsia集團加入後，預估每年會再增加超過2萬餘名的出境旅客可以提前在台北市區輕鬆完成報到程序，提升桃園機場整體服務效率。

(中時 )

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