若重印公投公報至少要10天 中選會：恐變無公報之公投

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對於重行公告公投意見書引發爭議，中選會15日晚間透過新聞稿表示，台北高等行政法院在11月7日下裁定前未通知中選會表示意見，將依法提出抗告；此外，依《公投法》規定，公投公報需於投票日前2日送達家戶，若重新印製公投公報，相關作業至少需要10日以上，更遑論有招標等困難，恐將導致無公投公報之公投。

中選會晚間發布新聞稿指出，針對北高行作成停止執行裁定，中選會15日召開委員會議討論如何因應處理，會中決議北高行在11月7日下裁定前，未通知中選會表示意見，將依法提出抗告；另在最高行政法院作成終局裁判前，為尊重北高行裁定，中選會將採取適當方式，讓民眾充分了解10月24日公告的行政院意見書內容。

對於北高行裁定不得將重行公告之公投意見書登載於公報，中選會也說，此裁定客觀上窒礙難行，因中選會在11月9日收到裁定書時，大部分地方選委會已印製完成公投公報，部分甚至已發送到各區公所、家戶；且《公投法》第18條規定，公投公報必須在投票日前2日（11／21）送達家戶，若要重新印製公報，相關作業至少需10日以上，更遑論有招標等困難，恐導致無公報之公投。

中選會強調，公投公報同時印製提案主文與理由書、政府機關意見書，兩面俱呈，全體人民可以依其自由意志形成贊成或反對公投主文意見，投下神聖一票；且10月24日公告之第7案至第16案政府機關意見書，都公開於中選會網站，民眾可上網查詢。（中選會官網公告區網址如下：https://web.cec.gov.tw/central/cms/bulletin）

(中時 )

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