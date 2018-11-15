台南巿》高思博回老家造勢 2000鄉親相挺

2018年11月15日 21:41 中時 莊曜聰

國民黨台南巿長候選人高思博今晚回到老家佳里區南勢慈聖宮廟前舉行造勢晚會，開始選戰倒數的「大造勢三部曲」，從佳里的「佳里贏、台南就贏」揭開序幕，到新營萬人「重返美好年代」，投票前一天在花園夜市舉辦勝選之夜，高思博表示，將不辜負鄉親情義相挺，韓國瑜把高雄還給民眾，高思博也絕對把台南還給大家。

活動現場有郭春美歌仔戲團演出「鄭成功傳奇」，現場湧進近2千位鄉親把現場擠得水洩不通，不少里長伯趕來相挺，有人自製「自己的子弟、自己挺」紅布條，支持出身佳里番仔寮的自家子弟。

高思博表示，自己明明是道地台南子弟，在台南長大、求學，選舉過程卻飽受民進黨「落跑台南10年」的惡意攻擊。

高思博指出，他的祖籍在佳里番仔寮，父親高育仁擔任過台南縣長、省議會議長；阿公高錦德曾任代理台南縣長，協助過嚴家淦進行貨幣改革；相較於出生地「台北市」的黃偉哲，他更了解台南、也更願意傾聽台南人的心聲。

高思博指出，20多年來台南在民進黨長期執政下，逐漸固化，導致「老人欠健保、小孩欠幼托、青壯年欠頭路、巿府則欠稅金」，若由民進黨繼續執政，會毀掉台南。

隨著選戰進入最後9天的衝刺，再度巡迴來到佳里。高思博說，他決定要參選台南巿長，就是想讓台南重新成為一個好「成家」的地方。台南要換黨換人做，才能扭轉台南的命運。

(中時 )