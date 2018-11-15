評論》別再騙了 台灣經濟好不好心裡有數

2018年11月15日 21:49 中時 張理國

台灣經濟究竟是20年來最好？還是30年來最差？蔡英文總統跟國民黨主席吳敦義各執一詞，兩人爭相引據相關數據，證實所言非虛，但看在老百姓的眼裡，真是噁心至極的數字魔術。真實的情況是，最平凡的勞工階層，從2000年前經濟部長林義信宣布，苦日子要來了之後，從沒好過。

蔡英文6月中出席活動時宣稱，台灣經濟是過去20年來最好。國民黨主席吳敦義也不干示弱，說他當行政院長時，拚經濟成長成長率1年可抵蔡總統兩年，行政院副院長施俊吉今天批評，吳敦義說的是「假訊息」，是因為2009年發生經濟衰退，基期特別低才會造成2010年的成長率異常偏高。

從經濟學的角度來看，一條經濟成長的曲線，從不同政黨的角度解釋，都可以說出一套看似成理的解讀，一方的事實也可能正是另一方的謊言，詮釋的重點在於，「我的表現才是真的比你好」，以便藉此爭取民眾認同。

問題是台灣要作井觀天，還是放在國際間作一比較，同一時間，不管是誰執政，台灣的表現有沒有比鄰近國家好，台灣經濟成長時，是不是世界各國都成長，台灣有沒有比國際間傑出，答案當然是沒有，國、民兩黨都在胡說八道。

身為老百姓，不必因為不懂經濟數據而不敢發聲，因為勞工階層平凡老百姓的真實感受，正是經濟成長最好的量尺，不管是藍營或綠營的支持者，捫心自問，從林信義宣告苦日子來了之後，真的有感受到經濟好轉嗎，微幅的調薪有趕上物價成長嗎？相信自己，不必再迷信數字，經濟好不好，心裡都有數。當面對兩個「失落10年」的日本都有將近2%的經濟成長率時，台灣經濟成長2.6%在亞洲4小龍中仍敬陪末座（台灣今年GDP2.69％、南韓2.8％、新加坡3％、香港的3.6％），你要相信政客告訴你的神奇數字，還是自己閉上眼的真實感受。

(中時 )