新竹》第2場公辦政見在竹東 4縣長候選人都出席

2018年11月15日 22:14 中時 莊旻靜

無黨籍的新竹縣長候選人葉芳棟15日全程以客語發表政見，先道歉說明他不發老人年金的原因。（莊旻靜攝）

民國黨縣長候選人徐欣瑩認為與其要蓋輕軌捷運，不如先著手改善公車網絡。（莊旻靜攝）

國民黨新竹縣長候選人楊文科提出他的空鐵列車計畫，期望解決園區、竹北塞車問題。（莊旻靜攝）

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出對於家鄉竹東鎮的政見。（莊旻靜攝）

新竹縣第2場公辦政見發表會15日在竹東戲曲公園登場，4名縣長候選人抽籤分別由無黨籍葉芳棟、民國黨徐欣瑩、國民黨楊文科、民進黨鄭朝方依序發表，4人多以客語闡述，過程煙硝味少，僅徐欣瑩、楊文科分別就賤租土地、輕軌交鋒。

葉芳棟全程以客語發言，先為不發老人年金致歉，說明要以建設帶動福利，也會優先採用在地農產品，找專家輔導有機無毒農業，也說明興建高架自行車道等建設，解決塞車問題，並說他此次選舉僅有3面看板、3人助選，諷刺對手花大錢做文宣，講到時間截止，也大呼「新竹縣長，捨我其誰」。

徐欣瑩同樣以客語發言，穿插部分中文，她先說將恢復老人年金、八大福利，她也暗指對手政見有興建輕軌，卻未能體察大眾交通運輸的不便，若真建輕軌，可能使用效率低，她反而認為應檢視公車網絡，提升效能。徐欣瑩也點名楊文科，中醫大、外僑學校每坪賤租19元卻說600多元，請楊文科應當眾回應。

楊文科全程講客語，先承諾建設竹東，朝人口破10萬邁進，也說明他提出的並非輕軌而是空鐵列車，以低成本方式建設，優先從竹北高鐵往竹科，連結台知園區工研院等，另外也針對賤租一事說明，是幕僚疏忽提供錯誤訊息，是調高3倍為每坪64元。

鄭朝方致詞則是客語、中文夾雜，他提出未來上任向中央協調處理五豐里垃圾山問題，以區域治理研議焚化爐，並爭取台68線連結國1、國3，並延伸到軟橋。他曾受邀創作鎮歌，也提出將人文藝術帶入竹東，開放蕭如松藝術園區空間、竹東動漫園區等，打造兒童友善城市。

(中時 )