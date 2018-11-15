銅鑼灣羅素街超過第五大道 商鋪租金全球第一

2018年11月15日 23:05 工商 賴瑩綺

美國房地產顧問公司高緯環球（Cushman & Wakefield）近日公布「全球主要大街報告」顯示，香港銅鑼灣羅素街的商鋪租金，擠下美國紐約第五大道上段，成為全球商鋪租金最貴的地區。這是羅素街繼2013年後，再度成為全球商鋪租金最高地區。

綜合陸媒報導，排行榜是將全球65個國家及地區中的446條主要商業街道，以截至今年第二季租金資料分析來進行排名。排行顯示，身為香港老牌購物街的羅素街，平均年租金為每平方英尺（每平方英尺等於0.28坪）2,671美元，打敗位居第2、每平方英尺2,250美元的紐約第五大道上段。

事實上，排行榜數據顯示，羅素街平均年租金年減1.5％，但由於第五大道上段的商鋪受到網購盛行影響，空置率上升20.3％，令其每平方英尺的租金從去年的3,000多美元跌至今年的2,250美元，跌幅達25％，羅素街才迎頭趕上。

位居第3的是英國倫敦的邦德街，平均每年每平方英尺租金為1,744美元，第4名是巴黎香榭麗舍大街的每平方英尺1,519美元。

高緯環球香港商業部主管林應威表示，由於香港客戶仍習慣到實體店觸摸、體驗產品，香港企業也著重顧客的體驗，因此即使網購比例越來越高，但對實體店的影響較小。不過要注意的是，近2個月零售數據轉弱，不少零售商對前景轉趨保守，擴充步伐暫時按兵不動，也將抑制商鋪租金的成長。

林應威對今年香港4大核心區零售鋪租金走勢做出預測。表現最好的為旺角，由於中低檔零售商積極布局實體店，該區全年租金預期可漲5～8％。尖沙咀在高鐵通車後人流明顯增加，預計該區全年租金可上漲約3％。

林應威說，高緯環球年初對銅鑼灣商鋪租金全年漲幅本預估為3～5％，但目前看來零售表現不佳，預計全年漲幅將低於3％。而中環走勢最糟，預估全年下跌約10％至15％。

(工商 )