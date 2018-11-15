攜百發子彈出境　美籍男這下完蛋了

2018年11月15日 23:06 中時 陳麒全

一名華裔美籍男子14日深夜準備從桃園國際機場搭機離境時，在出境安全檢查時，被查出在手提行李中放置100發來福槍子彈。（翻攝畫面）

該名男子在偵訊時向航警供稱，來福槍子彈是在西雅圖當地的運動用品店以每盒4元美金購買的，是在美國打靶要使用的，來台灣時，忘記將子彈取出，也不知道在台灣是違法的。（翻攝畫面）

該名男子在偵訊時向航警供稱，來福槍子彈是在西雅圖當地的運動用品店以每盒4元美金購買的，是在美國打靶要使用的，來台灣時，忘記將子彈取出，也不知道在台灣是違法的。（翻攝畫面）

一名華裔美籍男子14日深夜準備從桃園國際機場搭機離境時，在出境安全檢查時，被查出在手提行李中放置100發來福槍子彈，隨即被依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，安檢大隊14日晚間在值勤安檢勤務時，從1名美籍華裔男性旅客的隨身行李中，發現X光影像有異，再進一步檢查後，發現竟然是100發來福槍子彈，隨即將男子攔下逮補。

航警調查，這名29歲美籍華裔男性旅客是在本月10日返台，當日入境時僅背著一個後背包，沒有托運行李就入境。14日晚間8時許，該名男子準備從桃園機場搭機前往加拿大溫哥華，因隨身背包遭安檢人員查獲點22口徑來福槍子彈共100發，當場帶回進一步調查。

該名男子在偵訊時向航警供稱，來福槍子彈是在西雅圖當地的運動用品店以每盒4元美金購買的，是在美國打靶要使用的，來台灣時，忘記將子彈取出，也不知道在台灣是違法的。警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將男子移送桃園地檢署偵辦，航警局刑警大隊將持續追查子彈來源。

(中時 )