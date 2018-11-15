盼不再有死亡車禍 竹北多名候選人齊守護

2018年11月15日 22:28 中時 莊旻靜

新竹縣竹北市自強南路、文興路一段口日前發生死亡車禍，1名等紅燈婦女遭休旅車撞擊，被夾在違停汽車中間，送醫不治身亡。15日多名縣議員、市民代表、里長候選人共同在該路口呼籲，希望相關單位重視該路口交通安全，守護用路人。

郭姓女子9日下午在該路口等紅燈，卻突遭意外，過程被店家監視器拍下，引發軒然大波，郭女15日火化，而竹北市民代表候選人蔡蕥鍹、柯文榮，縣議員候選人范光禮、東平里長林顥峰下午前往該路口檢視。

林顥峰表示，該路段事故頻傳，希望政府能做人行天橋，保護民眾行走安全。蔡蕥鍹說，事發當時她與柯文榮皆趕赴東元醫院解狀況，郭女轉送林口長庚仍不治身亡，近日有陌生民眾傳訊息告訴她，因此起事件，使他每日經過該路段都膽戰心驚，希望政府可以改善。

蔡蕥鍹指出，根據警方統計，去年11月1日至今年11月14日，該路口車禍案件共有61件，其中死亡車禍1件，有人受傷的車禍21件，碰撞無人受傷車禍則39件，有關單位需要重視行人路權，希望能設置路阻，讓民眾安心。

柯文榮曾任警職，他建議自強南路從新竹市慈雲路往竹北方向，下坡路段速度快，應加設測速照相，二大路口轉角處應加裝石柱，以減少違規停車亂象。范光禮則表示，他一向關注打造安全的生活環境及交通的動線，建議在大型的路口人行道臨路邊設置堅固的石柱，及應設置人行地下道或陸橋，保障穿越馬路的行人。

(中時 )