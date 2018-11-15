獨／68歲顧寶明驚傳罹帕金森氏症 本人這樣回應

顧寶明（右）今年6月和郎祖筠在台中演出舞台劇《接送情》，當時抱病演出，但未被察覺。（資料照）

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顧寶明和郎祖筠合作的舞台劇《接送情》感動人心。（資料照）
顧寶明在舞台劇 《超級奶爸》反串演出，演技精湛。（資料照）

68歲國寶級喜劇演員顧寶明近來帶著小他20歲的妻子出席朋友聚會，因他左手不時出現抖動、臉僵，加上推掉不少戲劇演出，傳出罹患帕金森症，健康亮紅燈。顧寶明15日坦言確實有手抖及臉部肌肉僵硬問題，但強調沒得帕金森氏症也不是小中風，透過規律作息及運動已恢復許多。

顧寶明表示，去年年底發現左手顫抖、臉部肌肉不協調，醫生告訴他是自律神經失調，他自己推斷演出舞台劇《接送情》，戲中和郎祖筠各飾演2個角色，身心勞累壓力大之外，另一個原因應是被酒精害慘，「以前酒喝太多，現在年紀大才知道年輕時沒有好好保養，現在來報仇了」。

他年輕時跟朋友聚會，當時喝酒用灌的，十分豪邁，那些年曾發生2次酒駕意外，上了社會新聞，造成不好示範，至今戒菸酒已10多年，「本以為一戒就沒事，沒想到若干年後還是出狀況，可見不要掉以輕心，以前沒好好善待他們（身體），年輕時不在意，老了就找你算帳，這次生病就是來警告我」。

顧寶明坦言，現在的困擾是手和臉的問題，除了尋求中醫針灸治療、每天也吃高血壓藥，醫生告訴他飲食沒禁忌，只要好好生活就可以。平時都靠太太照顧？他體貼說，「她年紀比我小，是我要照顧她才對」。短時間內無法拍戲？他說不影響，仍熱愛演戲，有工作，筋骨才能多活動，「年輕的時候不懂生活，現在生活擺第一、工作第二，之前還帶老婆去歐洲玩」。

(中時 )

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