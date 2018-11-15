菜農批他一跪菜價更低 農糧署說惹禍的是山區高麗菜還沒收完

2018年11月15日 22:29 中時電子報 陳儷方

高雄市長候選人韓國瑜日前到雲林參加「1110人民怒吼！全國農漁民齊發聲」活動，有人當場下跪向韓國瑜陳情，後來被起底是網紅髮蠟哥何將財，沒想到這一跪，菜價跌得更低，雲林菜農超氣。不過，農委會澄清，高麗菜價低迷與山區高麗菜還在採收有關，下個月供需即可恢復正常。

根據蘋果日報報導，髮蠟哥除了向韓國瑜下跪，還分送高麗菜給現場民眾，雲林菜農說，髮蠟哥的行動讓大家以為高麗菜根本多到沒人要，不用錢買就可以帶走，根本害慘他們這些種菜的農民。

不過，農委會農糧署說澄清，這一期的高麗菜價格偏低，很大的原因是跟山區的高麗菜至今還沒採收完畢有關，壓縮到平地高麗菜的銷售空間，同時，平地高麗菜種植面積又不小，超過200公頃，山區及平地高麗菜都在收，價格才會低迷。

農糧署主祕翁震炘說，從台北農產指發市場的產地進貨狀況來看，山區高麗菜已逐漸減少，月底前會結束，12月後要上市的平地高麗菜是10月初種的，面積已縮減至180公頃，12月起，菜價可以回穩。

農糧署同時表示，如果在批發市場看到高麗菜的格外品，會協商送貨來的行口或農民，下次把菜直接送到加工廠，媒合加工，農委會每公斤補助2元，現在每日約有50公噸高麗菜進到加工場，減輕拍賣價的壓力。

(中時電子報)